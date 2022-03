Verkehrsunfall in Gedersdorf-Stratzdorf/Bezirk Krems/D. Am 10.03.2022 um 14.04 Uhr lenkte ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Korneuburg seinen PKW im Gemeindegebiet von 3494 Gedersdorf-Stratzdorf, auf der S 5, in Richtung Krems.

Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 72-jährige Mitfahrerin. Da ein unbekannter Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des PKW geschleudert wurde, lenkte er seinen PKW nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Zur gleichen Zeit lenkte ein 49-jähriger Mann aus Slowenien seinen LKW in Richtung Tulln. Der 49-jährige versuchte noch mit seinem Fahrzeug auszuweichen, stieß jedoch gegen die Beifahrerseite des PKW.

Durch den Zusammenstoß wurde die 72-jährige Frau schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber in das UK St. Pölten geflogen werden. Die Lenker wurden leicht verletzt und mit der Rettung in das UK Krems/D. gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

LPD-NOE