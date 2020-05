NÖ-Landeskriminalamt: Telefontäuschungsversuche (Call-ID Spoofing) mit Polizeinummer 059133300

Seit geraumer Zeit erhalten zahlreiche Personen in ganz Niederösterreich Anrufe mit einer am Display sichtbaren und vorgetäuschten Telefonnummer (059133300), wobei sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgeben.

Im Bereich St. Pölten erhielten am 12. Mai 2020 mehrere Personen von der vermeintlichen Nummer 059133300 Anrufe und es meldete sich eine männliche Person, die sich sowohl namentlich als auch als Polizist vorstellte. Bei den Telefonaten wurde von den männlichen Personen angegeben, dass in unmittelbarer Nähe der angerufenen Personen ein Einbruch oder Raub passiert sei und man bei den Tätern eine Liste vorgefunden habe, wo die Namen und Hinweise der angerufenen Personen aufscheinen würden. Dabei bot der „falsche Polizist“ an, Geld und Wertgegenstände zur sicheren Verwahrung abzuholen.

Da die Opfer misstrauisch wurden und das Gespräch beendeten, kam es zu keinen Forderungen und es blieb beim Versuch.

Derzeit melden sich Telefonbetrüger vermehrt mit folgendem Inhalt:

• „Eine Einbrecherbande wurde festgenommen und Notizen mit Ihrem Namen gefunden.“

• „Eine Einbrecherbande wurde festgenommen und Diebesgut sichergestellt, dass Ihnen gehören kann.“

• „Die Tochter, der Sohn haben einen Verkehrsunfall verursacht und eine Kaution ist zu bezahlen, ansonsten muss die Tochter, der Sohn eine Haftstrafe verbüßen.“

• „Bei rumänischen Tätern seien Dokumente mit Ihrem Namen gefunden worden. Wir kommen zu Ihnen, um diese zurückzugeben.“

WICHTIG!

Die Polizei/Kriminalpolizei holt niemals Bargeld oder Wertgegenstände von Privatpersonen zur „Sicherung“ ab! Das Landeskriminalamt Niederösterreich rät deshalb zur Vorsicht: beenden Sie das Gespräch und erstatten Sie sofort Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion oder unter der Notrufnummer 133!

LPD-NOE