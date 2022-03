VIELFALT ENTDECKEN. Ungelagerter Whisky mit -10% Rabatt: WHITE DOG

Ab heute bis einschließlich 3. April stellen wir euch bei unserer Aktion VIELFALT ENTDECKEN unseren White Dog vor.

Unser Rye Malt Whisky J.H. umgelagert und direkt in die Flasche gefüllt. Der pure Geschmack des Destillates!

WHITE DOG ENTDECKEN

Bei Bestellungen im Onlineshop werden euch dafür automatisch 10% abgezogen.

WHISKY DESTILLIEREN

Wir haben uns bei der Produktion unserer Whiskys an der Tradition orientiert wie hierzulande Destillate hergestellt werden. Darum verwenden wir keine Pot Still, so wie in Schottland oder Irland üblich, sondern eine Hochleistungsbrennerei mit aufgesetztem Feinbrenner. Schotten waren für uns Vorbild aber nicht Vorlage.

Außerdem destillieren wir in einem aufwändigen 4-fachVerfahren. Dadurch wird der Brand sehr sauber und rein, aber auch sehr aromatisch.

SELBST EIN BILD MACHEN BEI GEFÜHRTER TOUR

Unsere Adresse:

1. Whiskydestillerie Österreichs & Whisky-Erlebniswelt

3664 Roggenreith 3

whiskyerlebniswelt.at