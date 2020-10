Krems: Von 23. bis 25. Oktober gilt 1+1: 1 Erwachsener zahlt, 1 Erwachsener ist kostenlos

Das museumkrems schließt am 1. November für heuer seine Pforten. Eine letzte Gelegenheit, die aktuellen Highlights zu besichtigen, bietet sich bei drei Tagen der Kremser.

Von 23. bis 25. Oktober gilt: Ein Erwachsener zahlt, eine Begleitperson kommt kostenlos mit. Auch Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre haben freien Eintritt.

Am vorletzten Wochenende vor der Winterpause (Freitag bis Sonntag, 23.-25. Oktober) lädt kremskultur kulturinteressierte Menschen aus der Region zu einem letzten Museumsbesuch 2020 ein.

Die BesucherInnen erwartet eine bunte Mischung aus Stadtgeschichte, moderne Kunst und interessante installationen. Neben der Dauerpräsentation ist die Ausstellung „Wem gehört die Stadt?

Krems und Stein gestalten im 16. Jahrhundert“ zu sehen. Auf keinen Fall sollte man die spektakulären Rauminstallationen von Roman Pfeffer „Helix Simulator“ und „LEAVE THE PLANET“ in der Dominikanerkirche verpassen. Ein Beitrag zum Beethoven-Jubiläumsjahr ist das „Wartezimmer“, wo Besucher an der Seite des Musikgenies Beethovens Platz nehmen können.

Aktion 1 + 1!

Zwischen 23. und 25. Oktober gilt beim Besuch des museumkrems das Motto „1 plus 1“. Das heißt:

Mit jedem zahlenden erwachsenen Besucher kann eine erwachsene Begleitung kostenlos ins

museumkrems. Kinder und Jugendliche bis 19 haben ebenso wie NÖ-Card-Besitzer freien Eintritt.

www.museumkrems.at

