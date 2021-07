Zwettl: E-Bikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit, denn Elektrofahrräder ermöglichen vielen Menschen wieder den Zugang zum Radfahren.

Die Unterstützung durch den Elektromotor erleichtert das Fahren bei längeren Strecken, bei Gegenwind und Steigungen.

Mit steigender Nutzung von E-Bikes sind leider auch die Unfallzahlen gestiegen. Im Rahmen einer Kooperation mit dem ÖAMTC setzt die Waldviertler Sparkasse Bank AG ein Zeichen in Sachen Verkehrssicherheit. Im geschützten Rahmen finden an 8 Terminen exklusiv für Kund*innen der Waldviertler Sparkasse kostenlose E-Bike-Kurse mit eigens geschulten ÖAMTC-Trainern statt.

Das Angebot dauert drei Stunden und richtet sich an alle Einsteiger, Umsteiger und Wiedereinsteiger.

Sie können zwischen folgenden Terminen wählen (Beginn ist für den Vormittagstermin 10.00 Uhr oder für den Nachmittagstermin 14.00 Uhr):

Mittwoch, 25.8.2021: 3650 Pöggstall (Parkplatz Mehrzweckhalle)

Donnerstag, 26.8.2021: 3830 Waidhofen/Thaya (Parkplatz Thayapark)

Montag, 30.8.2021: 3943 Schrems (Asphaltplatz Moorbad Schrems)

Dienstag, 31.8.2021: 3910 Zwettl (Kunsteisbahn Zwettl)

Die Kurse finden mit einer begrenzten Teilnehmer*innenanzahl statt. Wir bitten um telefonische Anmeldung unter 05 0100 – 79300 (während der Geschäftszeiten) unter Bekanntgabe des gewünschten Termins bis 20.8.2021. Die 3G-Regel wird zu Kursbeginn kontrolliert.

Bitte bringen Sie Ihr eigenes E-Bike und Ihren Fahrradhelm mit. Zur erstmaligen Übung stehen auch 5 Leihfahrräder vom ÖAMTC zur Verfügung – Bedarf bitte bei der Anmeldung bekanntgeben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen erfolgreichen Kurs.

Freundliche Grüße

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion:

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl