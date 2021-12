Gmünd: „Die SPÖ im Bezirk Gmünd möchte deswegen auf die „Aktion Weihnachten“ aufmerksam machen und ruft die Weihnachtszeit wieder als die Zeit des Gebens, Beschenkens und füreinander Dasein ins Bewusstsein.

„Drei Projekte, drei wunderbare Ideen, die die Welt ein bisschen besser machen haben wir zur Auswahl. Wir möchten damit die Aufmerksamkeit besonders auf unsere Kinder und Jugendlichen lenken. Oft sind es die Jüngsten, die zurückgelassen und vergessen am Rand unserer Gesellschaft stehen“, so Bezirksvorsitzender Konrad Antoni.

Spenden kann man für das Projekt „Wunschfahrt“ des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich. Hier wird erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine spezielle Wunschfahrt in ihrer letzten Lebensphase geschenkt. Diese Fahrt ist für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos. Spenden kann man auch für das Projekt „Clever Forever“ der Volkshilfe Niederösterreich. Hier wird armutsgefährdeten Kindern, und das sind immerhin 324.000 Kinder und Jugendliche in Österreich, mit Nachhilfe geholfen die Armutsspirale zu durchbrechen. Als dritte Möglichkeit zur Spende bietet sich das Projekt „Kidsnest“ der Kinderfreunde Niederösterreich an. Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen Schutz und gibt ihnen eine Stimme, wenn sie missbraucht oder misshandelt wurden. „Sie helfen, physische, psychische und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu beenden und zu verhindern“, so Antoni.

„Wir haben auch einen Weihnachtsbaum mit symbolischen Anhängern in Gmünd bei der SPÖ Bezirksgeschäftsstelle in der Hans-Lenz-Straße 13 für diese Aktion aufgestellt. Dort kann man auch gleich über einen QR-Code den Link zur Spende aufrufen. Machen Sie mit, sagen wir der sozialen Kälte den Kampf an und schenken wir Hoffnung und Wärme. Damit bieten Sie diesen Kindern zu Weihnachten eine echte Chance“, appelliert der stv. Bezirksvorsitzende Michael Bierbach abschließend.

Nutzen Sie für Ihre Spende einfach das Spendenformular unter: https://noe.spoe.at/weihnachtsaktion oder überweisen Sie einfach auf das Konto

BAWAG PSK AT67 1400 0276 1060 1788

BIC: BAWAATWW

Verwendungszweck: AKTION WEIHNACHTEN“

Bild: v.l.n.r.: Georg Einziger, GRin Doris Tröstl, STR Michael Bierbach, STR Reinhard Langegger, BV Konrad Antoni, Angelika Hoffelner, GR Fischer Werner, BGM Peter Müller, GR Pauer Domink, Frauenvorsitzende Alexandra Weber, GRin Sabrina Kreindl, GR Denise Kralitschek, STR Thomas Miksch

Foto: Erhard Hois

SPÖ Niederösterreich

Thomas Miksch, akad. VM

Bezirksgeschäftsführer

Gmünd & Waidhofen an der Thaya

3950 Gmünd, Hans-Lenz-Str. 13

3830 Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 19

Tel. 0676/3043200

Email: thomas.miksch@spoe.at