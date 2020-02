Zivildienst beim Roten Kreuz „Abenteuer Menschlichkeit“: Für April noch 30 junge Männer dringend gesucht, für Juli 127

Das Rote Kreuz Niederösterreich ruft dringend jene jungen Menschen auf, die aktuell auf der Suche nach einer Zivildienststelle sind: in Niederösterreich sind derzeit für den Dienstbeginn im April noch 30 von insgesamt 308 Zivildienstplätzen frei, für Juli werden noch 127 Zivildienstleistende gesucht.

„Der April ist üblicherweise der am schwierigsten zu besetzende Termin“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Der Rückgang bei den Anmeldungen im April war bereits in den vergangenen Jahren spürbar, auch heuer suchen wir noch dringend junge Männer, die den Zivildienst beim Roten Kreuz absolvieren wollen. Der Rückgang dürfte vor allem an den geburtsschwächeren Jahrgängen liegen, die sich nun auswirken.“

Fotos: RK NÖ / F. Schodritz

Informationen: Mag. Sonja Kellner, Pressesprecherin ÖRK-NOE, 059 144 50252, Sonja.Kellner@n.roteskreuz.at , http://www.roteskreuz.at/noe