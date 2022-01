ZIVILSCHUTZ AKTUELL – SICHER MIT DEM ZIVILSCHUTZVERBAND NIEDERÖSTERREICH

Stand: 09.01.2022

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

Die genauen Regelungen finden Sie hier:

Quarantäne/Kontaktpersonen

• Keine Unterscheidung mehr zwischen K1 und K2, es gibt nur noch Kontaktpersonen

• Nicht als Kontaktperson gilt, wer 3mal geimpft ist, oder wenn alle Beteiligten FFP2-Masken

getragen haben

• Kontaktpersonen können sich am 5. Tag mit PCR freitesten

Strengere Schutzmaßnahmen

• FFP2-Maske auch im Freien, wenn der 2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann

(z. B. Warteschlangen, Fußgängerzonen, Ansammlungen; Ausnahme: engste

Angehörige wie PartnerIn oder Kinder, oder nur kurzzeitige Unterschreitung)

• Home-Office möglichst als Regel, nicht als Ausnahme

• Grüner Pass für die 2. Impfung gilt nur mehr 6 Monate

• Strengere 2G-Kontrollen bzw. Kontrollpflicht im Handel

Weiter gelten wie bisher z. B.

• Ausgangsbeschränkungen für Personen ohne 2G-Nachweis

• FFP2-Maske in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln,

Gastronomie (außer am Tisch)

• Beschränkungen bei Zusammenkünften und Veranstaltungen

• Sperrstunde 22 Uhr

Dieses Infoblat

Mit freundlichen Grüßen,

LAbg. Bgm. Christoph Kainz

Präsident

mail: noezsv@noezsv.at

Tel: (+43)2272/61820-12