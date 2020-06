Litschau: Ein Platzerl, ein Schmankerl, ein Trankerl 40 Konzerte an 10 Abenden für je 250 p.t. Gäste.

3. Juli – 1. August 2020 jeweils Fr./Sa. in Litschau am Herrensee

Das Festivaljahr 2020 stellt alle Kulturveranstalter vor besondere Herausforderungen. Dennoch möchte das Schrammel.Klang.Festival seinen Gästen auch heuer einen Besuch in der idyllischen Schrammelstadt Litschau am Herrensee ermöglichen. Daher hat Festivalleiter Zeno Stanek die Veranstaltung von Grund auf neu geplant und präsentiert statt des üblichen dreitägigen Festivals heuer ein spezielles „Schrammel.Klangerl.“

An allen Juliwochenenden öffnen sich an insgesamt 10 Abenden, jeden Freitag und Samstag vom 3. Juli bis 1. August 2020, ab 19:00 Uhr die Pforten des Strandbadgeländes exklusiv für 250 Besucher*innen. Das bedeutet im Durchschnitt eine Beschränkung auf weniger als 10% der sonst üblichen Anzahl. Für die Künstler*innen gilt allerdings kein Diminutiv – sie spielen genauso groß wie immer!

Als Schauplätze dienen heuer drei Naturbühnen im Strandbadgelände, auf denen ab 19:00 Uhr jeweils drei Gruppen zeitgleich musizieren. Ab 20:30 Uhr finden die Konzerte im Herrenseetheater statt. Die Bestuhlung dort berücksichtigt den geforderten Abstand von einem Meter. Regisseur Zeno Stanek wird dafür sorgen, dass das Theater trotzdem charmant und einladend wirken wird. Weitere coronabedingte Maßnahmen werden Maskenpflicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben, strenge Hygiene in den Sanitär- und Gastronomiebereichen sowie Clusterbildung durch Registrierung der Besucher*innen (bei Online-Buchung oder beim Kartenkauf am Eingang) sein. An den Donnerstagabenden werden zudem zusätzlich in den Gastgärten und Höfen bzw. auf den Terrassen von mindestens drei Lokalen in Litschau „warming-up-Konzerte“ gegen freie Spende gespielt.

Wer ein Wochenende in Litschau verbringen will, kann wandernd die freie Natur genießen, im Herrensee schwimmen, abwechslungsreiche Ausflüge in die Umgebung unternehmen (etwa zu den Käsemachern in Heidenreichstein, ins Unterwasserreich, ins Kunstmuseum oder zum Naturpark Hochmoor in Schrems, zur Blockheide bei Gmünd und vieles mehr) oder einfach nur ein gutes Bier und regionale Schmankerln bei den Litschauer Gastwirten genießen.

Festivalgründer und -leiter Zeno Stanek: „Wir alle befinden uns in einer herausfordernden Zeit mit ein-schneidenden Folgen für Gastronomie, Tourismus und Kultur. Als ziemlich die letzten in der Kette der Maßnahmen und auch Hilfestellungen stehen die Künstlerinnen und Künstler. Das sind aber diejenigen, die in den letzten Jahren viel dazu beigetragen haben, dass sich unsere Region hier im Waldviertel auch wirtschaftlich hervorragend entwickeln konnte. Vor allem in den Sommermonaten hat sich Litschau mit hochwertigen künstlerischen Ereignissen, wie dem Schrammel.Klang.Festival, dem Theaterfestival HIN&WEG und auch mit all den Veranstaltungen des Litschauer Kulturimpulses und diverser Vereine einen Namen als Kulturstadt erworben. Darauf sind wir alle stolz. Aus diesem Grund sollen die Veranstaltungen der Festivals Litschau auch heuer stattfinden können. Unter den von der Regierung auferlegten Regelungen und darüber hinaus entwickelten Sicherheitsmaßnahmen. Aber wir werden alles daran setzen, dass sich unser Publikum trotzdem wohl und entspannt fühlen und viele Konzerte genießen kann!“

Das Programm „Schrammel.Klangerl 2020“ (Änderungen und Überraschungen vorbehalten!):

3. Juli

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: Duo Rittmannsberger Soyka, Familie Mondschein, Wiener Brut im Trio

20:30 Uhr Herrenseetheater: Neue Wiener Concert Schrammeln und Willi Resetarits

4. Juli

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: Duo Rittmannsberger Soyka, Familie Mondschein, Wiener Brut im Trio

20:30 Uhr Herrenseetheater: Die Strottern & Blech

10. Juli

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: 16er Buam, Duo Haertel & Wascher, Albin Paulus

20:30 Uhr Herrenseetheater: Roland Neuwirth und radio.string.quartett

11. Juli

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: 16er Buam, Duo Haertel & Wascher, Albin Paulus

20:30 Uhr Herrenseetheater: Landstreich

17. Juli

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: Trio Alptrieb Trio, Bohatsch & Skrepek, „In mein Heazz“

(Palmisano/Teufel/Biz)

20:30 Uhr Herrenseetheater: Kollegium Kalksburg

18. Juli

19:00 Uhr: Naturbühnen im Strandbad: Trio Alptrieb Trio, Bohatsch & Skrepek, „In mein Heazz“

(Palmisano/Teufel/Biz)

20:30 Uhr Herrenseetheater: Trio Lepschi

24. Juli

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: Duo Stickler &. Koschelu, Schrammelbach, Duo Horacek &

Gradinger

20:30 Uhr Herrenseetheater: Bratfisch

25. Juli

19:00 Uhr: Naturbühnen im Strandbad: Duo Stickler &. Koschelu, Schrammelbach, Duo Horacek & Gradinger

20:30 Uhr Herrenseetheater: Gesangskapelle Hermann

31. Juli

19:00 Uhr: Naturbühnen im Strandbad: Zurbrügg im Trio, Sulzer/Fuchsberger/Lehner, Jelena Popržan

20:30 Uhr Herrenseetheater: Ernst Molden und Ursula Strauss, Vorgruppe: Anna Mabo

1. August

19:00 Uhr Naturbühnen im Strandbad: Zurbrügg im Trio, Die Wandervögel, Sulzer/Fuchsberger/Lehner,

20:30 Uhr Herrenseetheater: Der Nino aus Wien und Band, Vorgruppe: Sigrid Horn

Preis: EUR 30.- pro Abend. Diverse Ermäßigungen. Ticket gilt auch tagsüber als Eintritt ins Strandbad!

Tickets: www.schrammelklang.at Tel.: +43 (0) 720 407 704 E-Mail: office@schrammelklang.at

Das Festival bittet DRINGEND darum, die Tickets schon im Vorfeld und für die erforderliche Clusterbildung mit Registrierung zu erwerben. Dies ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Eintritt.

Bereits für das „große Festival“ erworbene Tickets werden rückerstattet.

Kurzinformationen:

Titel: 14. SCHRAMMEL.KLANG.FESTIVAL 2020: „Schrammel.Klangerl“

Gründer und Festivalleiter: Zeno Stanek

Zeitraum: 3. Juli – 1. August 2020

Veranstaltungsort: A-3874 Litschau im Waldviertel, NÖ – rund um den Herrensee

Karten: auf der Schrammel.Klang-Website unter www.schrammelklang.at/online-bestellen/

sowie im Vorverkauf im Tourismusbüro Litschau, Stadtplatz 25, A- 3874 Litschau

Tageskassen: bei den Eingängen zum Festivalgelände

Infos: www.schrammelklang.at Tel.: +43 (0) 720/407 704

Anreise und Unterkunft: Von Wien mit Bahn- und Bus mit Übernachtung gut möglich www.oebb.at

Litschau bietet eine Reihe von Übernachtungsmöglichkeiten (inkl. Campingplatz).

Infos: Gästeservice LItschau, Stadtplatz 25, 3874 Litschau, Tel. 02865/5385

gaesteservice@litschau.at

Informationen-Foto: Beate Scholz, Tel: 01 / 310 60 42, www.content-event.at