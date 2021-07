Litschau: 15. Schrammel.Klang.Festival im neuen Format

Heuer fand das Schrammel.KIang.Festival erstmals an zwei Wochenenden statt. Die Premiere dieses neuen Formats ist für Festivalleiter Zeno Stanek sehr gelungen verlaufen:



„Wie erhofft durften wir auch heuer wieder rund 7000 Besucherinnen und Besucher in Litschau begrüßen, allerdings eben verteilt auf zwei Wochenenden. Unser Konzept, das Festival auf diese Weise wieder ‚gemütlicher‘ und ‚entspannter’ zu gestalten und vor allem auch einen zu großen Publikumsandrang bei den einzelnen Bühnen rund um den Herrensee zu vermeiden, ist damit erfreulich gut aufgegangen.“



Dazu kam großes Wetterglück. Am zweiten Wochenende, wo in vielen Teilen Niederösterreichs Unwetter niedergingen, fiel in Litschau kein Tropfen Regen. „Schauen Sie nicht auf die Apps“, empfahl Zeno Stanek seinem Publikum, bevor sich dieses auf den Schrammel.Pfad begab, „da sagt jede etwas anderes. Schauen Sie in den Himmel und vertrauen Sie Ihrem Gespür!“. Der Appel, sich bei Unwettern in Sicherheit zu bringen, musste nicht beherzigt werden. Das „Druiden-Treffen der Wiener Musik“ (© Christina Zurbrügg) stand unter einem guten Stern.



Einen ausführlichen Nachbericht finden Sie im Anhang und erste Pressefotos vom heurigen Festival unter: http://www.schrammelklang.at/pressebilder/

Katharina Hohenberger und Valerie Sajdik am Eröffnungsabend im Herrenseetheater / Die „wiedervereinigten“ Knoedel am Schrammel.Pfad © beide Fotos Andreas Biedermann / Das Festivalfinale mit der Big Band Velvet Elevator & Die Strottern (vor dem Bild der „verweilenden Künstlerin“ Judith Kerndl) wurde von Ö1 aufgezeichnet und wird im Frühjahr 2022 gesendet © Karl Satzinger



Abhängen am Herrensee / Musikhören bei der Ö1-Waldbühne / Ernis Greißlerei © alle Fotos Andreas Biedermann

Das Schrammel.klang.Festival dankt allen Förderern, Sponsoren und Partnern für die finanzielle Unterstützung sowie den Medienvertreterinnen und -vertretern für das publizistische Interesse!



Die Vorbereitungen auf das 4. Theaterfestival HIN & WEG von 13. – 22. August 2021 laufen auf Hochtouren.

Bitte vormerken: Das 16. Schrammel.Klang.Festival findet voraussichtlich von 8. bis 10. und von 15. bis 17. Juli 2022 statt.

