Gmünd: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und auf Basis eines durchdachten Covid-Sicherheitskonzeptes wurden am Wochenende 16 neue Feuerwehr-Truppmänner ausgebildet.

Im Anschluss zur Ausbildung in den einzelnen Feuerwehren, brachten Ausbildner des Bezirkes den neuen Feuerwehrmitgliedern in zwei Tagen die Grundlagen des Feuerwehrdienstes näher. Nach einem theoretischen Teil folgte die Aufteilung in Kleingruppen und der praktische Unterricht. Alles unter Verwendung von FFP2 Masken und dem nötigen Sicherheitsabstand. An beiden Ausbildungstagen wurden alle Teilnehmer, sowie Ausbildner und Modulbetreuer mittels Antigen-Schnelltest auf eine mögliche Covid-Infektion getestet. „Ich möchte mich bei allen Teilnehmern, sowie bei den Ausbildnern und Modulbetreuern für ihre tadellose Disziplin bedanken. Nur diese Disziplin kann eine solche Ausbildung überhaupt möglich machen“, so Modulleiter FARZT Dr. David Müllner. Unterstützt wurde er bei der Abstrichnahme der Schnelltests von Bezirksfeuerwehrärztin Dr. Karoline Tauchmann.

„Feuerwehrbasiswissen – der Grundstein der Feuerwehrausbildung“

Am Samstag begrüßte Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Erich Dangl die Auszubildenden. „Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir dieses Modul durchführen können. Die Basisausbildung ist der Grundstein für den Feuerwehrdienst. Jede weitere Ausbildung beruht darauf“, so Dangl. „Ein herzliches Dankeschön gilt auch der örtlichen Feuerwehr Stadt Gmünd, für die Möglichkeit dieses Modul wieder auf ihrem Areal austragen zu dürfen.“

„Abschluss Truppmann – die Prüfung“

Nach der Ausbildung folgte das „Abschlussmodul Truppmann“. Hier müssen die Anwärter ihr Können unter Beweis stellen. Nach einem theoretischen Fragebogen folgt die praktische Prüfung. Eine Aufgabe wie das Herstellen einer Löschleitung oder das Absichern einer Unfallstelle muss Gruppenweise abgearbeitet werden. Die Prüfer bewerten dabei die Arbeitsweise der Teilnehmer und die korrekte Umsetzung von Befehlen. Am Ende des Tages konnten alle 16 Truppmänner ihre Prüfung erfolgreich ablegen.

Das Bezirksfeuerwehrkommando sowie die durchführenden Ausbildner möchten sich für die gezeigte Disziplin und die tadellose Mitarbeit bei allen Beteiligten herzlich bedanken, und wünschen für die weiteren Tätigkeiten im Feuerwehrdienst alles Gute!

Teilnehmer:

• FF Langfeld:

Rene Allram

Nadine Howiger

• FF Heidenreichstein:

Dragan Bilic

• FF Litschau:

Kevin Brayer

• FF Lauterbach:

Sophia Fragner

• FF Schrems-Pürbach:

Alexandra Hofbauer

• FF Groß Höbarten:

Roland Meyer

• FF Hörmanns:

Lukas Müllauer

Jakob Seidl

Mario Strondl

• FF Eichberg:

Stefanie Pichler

• FF Schagges:

Lukas Pollak

• FF Hoheneich:

Tanja Rakovsky-Schmid

Thomas Rakovsky-Schmid

• FF Wultschau:

Julia Ruep

Leonie Schmutz

Ausbildner:

BI Andreas Haubner

OBM Josef Hermann

BI Julian Jeschko

VI Herbert Kössner

FARZT David Müllner

ABI Johannes Müllner

HBM Johann Preisl

LM Mathias Waltenberger

Modulbetreuer:

HLM Emanuel Nährer

BM Rafael Nährer

FWBW_20210313-10



Basiswissen_1: Unter Einhaltung eines strengen Covid-Präventionskonzeptes wurden 16 neue „Truppmänner“ ausgebildet



Basiswissen_2: Die praktische Ausbildung erfolgte in Kleingruppen



Basiswissen_3: Erfahrene Ausbildner des Bezirks Gmünd vermitteln das notwendige Wissen



Basiswissen_4: Das frühlingshafte Wetter erleichterte die Ausbildung im Freien.

