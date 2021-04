Schrems: Am Osterwochenende fanden in Schrems die Ausbildungsmodule „Feuerwehr Basiswissen“ und „Abschluss Truppmann“ statt.

26 neue Einsatzkräfte aus dem Bezirk Gmünd wurden dort ausgebildet.

Am 3.4. 2021 wurden in Schrems 26 neue Feuerwehrmänner und Frauen des Bezirkes Gmünd ausgebildet. Das Modul „Feuerwehr Basiswissen“ erfolgte unter Einhaltung strengster Corona Sicherheitsmaßnahmen und nach durchgeführten Antigen-Schnelltests bei allen Teilnehmern und Ausbildnern. Neben theoretischen Lehreinheiten standen auch praktische Übungen im Stationsbetrieb auf dem Lehrplan. „Das Modul soll den Teilnehmern die Grundlagen des ‚Feuerwehr-Handwerks‘ lehren. Die korrekte Handhabung von Geräten und Ausrüstung steht genauso im Mittelpunkt, wie die gesetzlichen Grundlagen und die Organisation der Freiwilligen Feuerwehren,“ erklärt Modulleiter FARZT Dr. David Müllner.



Bezirkskommandant LFR Erich Dangl dankt den Teilnehmern für ihr Interesse an der Feuerwehr und für die dargelegte Disziplin, speziell in diesen fordernden Zeiten: „Wir als Freiwillige Feuerwehren erfüllen einen gesetzlichen Auftrag. Um diesen auch in Krisenzeiten bewältigen zu können, müssen wir weiterhin die Disziplin zeigen, wie sie auch heute hier zu sehen ist.“



Bei der anschließenden Prüfung bei typischem Aprilwetter zeigten alle Teilnehmer ihr erlerntes Wissen und bestanden sowohl in Theorie als auch in der Praxis.

„Ich gratuliere allen Teilnehmern zum bestandenen ‚Abschlussmodul Truppmann‘ und wünsche alles Gute für die weiteren Tätigkeiten im Feuerwehrdienst. Mein besonderer Dank gilt dem Ausbildnerteam und der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schrems für die Möglichkeit die Lokalitäten nutzen zu dürfen und für die Unterstützung bei den Modulen,“ so Dangl abschließend.

Die Teilnehmer:

FF Kirchberg/Walde:

Jonas Amon

Lara Benischek

Katja Kammerer

Lukas Lintner

Lisa Minihold

David Steininger

FF Schrems:

Silvia Bauer

Jakob Hemmer

Fabian Macho

FF Schrems-Langschwarza:

Bernhard Bruckner

Andrea Jenny

Jonas Ramharter

FF Langfeld:

Dominik Decker

Fabian Mörzinger

FF Ulrichs:

Maximilian Denk

Dominik Denk

Philipp Fitzinger

Fabian Möslinger

FF Hirschbach:

Julian Edinger

Jonas Fölk

FF Harmannschlag:

Sebastian Glaser

FF Albrechts:

Katharina Haude

Leon Kropik

FF Groß Schönau:

Jasmin Koppensteiner

Felix Koppensteiner

FF Weitra Stadt:

Wolfgang Mahringer

Ausbildner und Modulbetreuer:

FARZT David Müllner

VI Klaus Fitzinger

HBM Christian Hahn

BI Andreas Haubner

OBM Josef Hermann

BI Daniel Hubacek

BI Julian Jeschko

VI Herbert Kössner

OBI Benjamin Habison

LM Stefan Malina

HBM Johann Preisl

LM Mathias Waltenberger

BI Peter Bauer

OBI Alexander Glanzer

Anbei und unter folgendem Link finden Sie Fotos, die bei Nennung des Urhebers (ABI Dominik Krenn) kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

FWBW_20210403-4: Antigentest, Maskenpflicht und Abstand waren Voraussetzung für alle Teilnehmer

FWBW_20210403-7: Die Kleingruppen wurden durch erfahrene Ausbildner betreut

FWBW_20210403-16: Das praktische Arbeiten stand im Mittelpunkt

Alle Fotos: Feuerwehr Basiswissen 03-04-2021

Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dominik Krenn

Abschnittsbrandinspektor

Schulgasse 74

3945 Hoheneich

0664/36 65 974

dominik.krenn@feuerwehr.gv.at

www.bfkdo-gmuend.at

www.ff-hoheneich.at

Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneich

Abschnittskommandant-Stellvertreter AFKDO Gmünd

Öffentlichkeitsarbeit AFKDO/BFKDO/BFÜST Gmünd