Langegg: Erntedank, Ministrantenaufnahme und Ernennung zur Klimabündnis Pfarre (Schöpfungsfreundliche Pfarre).

„Als Klimabündnis-Pfarre bekommt das Thema Schöpfungsverantwortung einen wichtigen Stellenwert in unserem Pfarralltag. Wir setzen dabei vor allem auf Bewusstseinsbildung und unserer Vorbildwirkung in der Gemeinschaft, so Pfarrer Herbert Schlosser.





Schon jetzt wird Nachhaltigkeit in der Pfarre großgeschrieben:

Die Opferlichter wurden auf eine nachfüllbare Variante ausgetauscht

Veränderung und Weiterentwicklung sind für eine gesunde und lebenswerte Zukunft wichtig, so Michaela Aschenbrenner vom Klimabündnis Niederösterreich. Das Team der Schöpfungsverantwortung der Pfarre Langegg hat deshalb schon weitere Maßnahmen ins Auge gefasst.



