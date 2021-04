Weitra: Die Jubiläumsbox vereint die Vielfältigkeit der Weitraer Biere

Voller Vorfreude und Enthusiasmus bereitet sich die Stadt Weitra – Österreichs älteste Braustadt – auf die Feierlichkeiten rund um das große Jubiläum „700 Jahre Braustadt Weitra“ vor. Zahleiche nachhaltige Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten drehen sich 2021 rund um das Thema Bier. Die wunderschöne Altstadt, das imposante Schloss und die touristischen Angebote bilden die sympathische Kulisse für das Jubiläumsjahr.

Mit der Jubiläumsbox geht´s WEITRA

Bier hat in Weitra eine lange Tradition, die bis in die heutige Zeit reicht. Nach wie vor werden in der Bierwerkstatt Weitra vor den Toren der Stadt und in der eigenen Hausbrauerei im Brauhotel Weitra zahlreiche Biere gebraut. Zusätzlich bietet die heimische Gastronomie ein Sortiment an Spezialbieren und Hausabfüllungen. Mit der neuen Jubiläumsbox kann man sich nun erstmals alle in Weitra gebrauten und in Flaschen abgefüllte Biere mit nach Hause nehmen.

Die Weitraer Biere, „Das Helle“, „Hadmar – Das BioBier“ sowie das Jubiläumsbier „Das Schwarze“ von der Bierwerkstatt Weitra sowie das Weitraer „Brauhaus Bio-Bier“ und ein eigens gestaltetes Bierglas, elegant verpackt im Jubiläumskarton, machen die Box zum idealen Mitbringsel für Bier & Weitra Fans.

Die Jubiläumsbox ist im WaLaLa, dem Waldviertler Landladen, dem neugestalteten Shop im Schloss Weitra, sowie in ausgewählten Geschäften in Weitra erhältlich.



Viele Projekte prägen das Jubiläumsjahr 2021

Am 1. Mai wird die Weitra Biermeile eröffnet, die durch die malerische Altstadt Weitra führt und in 9 Stationen den Blick auf ungewöhnliche Perspektiven zum Thema Bier wirft. Diese als Hopfenfelder gestalteten Stationen sind gleichermaßen Ort der Information, der Interaktion und Kommunikation. Sie dienen aber ebenso der Ruhe und der Einkehr.

Bereits im April wird die neugestaltete Erlebniswelt Bier auf Schloss Weitra der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach dem Motto „Was Sie schon immer über Bier wissen wollten“, lernen die Besucher und Besucherinnen die unterschiedlichen Zutaten und Brauprozesse einst und jetzt kennen.



Signal für die Zukunft

„Ich freue mich, dass sich so viele Weitraer und Weitraerinnen an dem großen Jubiläumsjahr 2021 beteiligen. Häuser mit Braugerechtigkeit und deren große historische Bedeutung werden durch Fahnen sichtbar gemacht; die Vereine, Betriebe und Kunsthandwerker werden mit zahlreichen Ideen, Projekten und Veranstaltungen dazu beitragen, dass 2021 ein Erfolgsjahr für Weitra sein wird. Angesichts der besonderen Situation der letzten Monate, hoffe ich, dass wir mit unseren Aktivitäten auch ein weithin sichtbares Zeichen für eine positive und hoffnungsfrohe Zukunft in der Region und darüber hinaus setzen“, so Bürgermeister Patrick Layr.



Stadtgemeinde Weitra

3970 Weitra, Rathausplatz 1

T +43(0)2856/5006-52

E saskia.kaas@weitra.gv.at