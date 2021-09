Weitra: 700 Jahre Braustadt Weitra: Neues Leitsystem führt durch das touristische Angebot

Weitra als älteste Braustadt Österreichs feiert heuer ihr 700-jähriges Bestehen mit neuen Highlights wie der „Weitra Biermeile“ und „Erlebniswelt Bier“ sowie dem Umbau der Bierwerkstatt Weitra. Durch das breite touristische Angebot, Erlebnispunkte und Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe führt ein neues Leitsystem, das zu einem angenehmen Aufenthalt der Gäste beiträgt und den Verkehr lenkt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Ankunftssituation der Gäste gelegt, damit sich diese vom ersten Moment an gut durch die Stadt geleitet fühlen. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger machte sich gemeinsam mit Bürgermeister Patrick Layr sowie Stadtrat Wolfgang Walter aus Weitra vor Ort ein Bild vom neuen Leit- und Orientierungssystem.



(16.September 2021) – Ein Aufenthalt in der mittelalterlichen Kleinstadt Weitra lohnt sich in vielfacher Hinsicht: Ihre Geschichte und ihre Traditionen sind auf Schritt und Tritt spürbar. Die historische Altstadt mit ihren schmucken Bürgerhäusern und dem Renaissanceschloss, das hoch über der Stadt thront, zeugen von Weitras geschichtsträchtiger Vergangenheit. Im Zuge des 700-jährigen Bestehens als Braustadt, das heuer gefeiert wird, wurde die neugestaltete Erlebniswelt Bier auf Schloss Weitra der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Die Braustadt Weitra verfügt über ein facettenreiches touristisches Angebot, das verschiedenste Interessensgruppen anspricht. Die neuen Attraktionen, die im Zuge des Jubiläumsjahr entstanden sind, und das neue Leitsystem tragen dazu bei, die regionale Wertschöpfung zu stärken“, betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Leitsystem für alle Mobilitätsgruppen „Der Weitraer Bierkirtag, die Weitraer Advent-Tage und Schloss Weitra Festival ziehen traditionell viele Gäste an. Unsere Aktivitäten im Jubiläumsjahr bringen weitere Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Das neue Leitsystem hilft uns den Verkehr auch in Spitzenzeiten gut zu lenken“, sind Bürgermeister Patrick Layr und Stadtrat Wolfgang Walter überzeugt.



Für das neue Leitsystem wurde ein Konzept für geografisches Orientierungssystem erarbeitet, das für alle relevanten Mobilitätsgruppen – also für den motorisierten Verkehr, für Radfahrer und Fußgänger – von Nutzen ist. Zudem wurde ein starkes Branding erarbeitet: Logo und Farbauswahl sollten den Wiedererkennungswert der Elemente des Leitsystems verbessern und für einen einheitlichen Auftritt sorgen.

Begleitet wurde das Projekt im Rahmen der ecoplus Regionalförderung. „Die Regionalförderung, die ecoplus für das Land Niederösterreich umsetzt, ist für die Gemeinden, Regionen und Projektträger ein starker Partner – wie auch hier für die Braustadt Weitra. Das neue Leitsystem unterstützt die Gäste auf ihrem Weg durch das touristische Angebot und trägt auch zur Markenbildung der Destination bei“, so ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Pressefoto 1, v.l. Patrick Layr, Bürgermeister der Stadtgemeinde Weitra, Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger, Barbara Riegler, Projektmanagerin der ecoplus Regionalförderung und Stadtrat Wolfgang Walter – Copyright: Daniel Hinterramskogler

Pressefoto 2, v.l. Patrick Layr, Bürgermeister der Stadtgemeinde Weitra und Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger – Copyright: Daniel Hinterramskogler

