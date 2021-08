Brand-Nagelberg: Am 01.08.2021 um 18.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schrems die Abgängigkeit eines 18 Jährigen aus der Gemeinde Brand-Nagelberg angezeigt.

Laut der Mutter des Abgängigen sei dieser stark alkoholisiert nach einem Streit auf dem Sportlerfest am Sportplatz in Brand in Richtung des Waldes weggelaufen.

Von den Beamten der PI Schrems wurde weitere Polizeikräfte sowie nach Auftragserteilung des Bezirkshauptmannschaft die Feuerwehr zwecks Suchaktion verständigt.

Auch waren 2 Streifen der Diensthundeinspektion vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt war das Handy des Gesuchten ausgeschaltet.

Um 19.00 Uhr teilte eine Freundin des Gesuchten mit, dass sie telefonischen Kontakt mit dem Gesuchten gehabt habe und er sich ganz in der Nähe des Sportplatzes befinden würde.

Schließlich konnte er zwar alkoholisiert aber unverletzt der Mutter übergeben werden. Der Einsatz der FF war nicht mehr erforderlich.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Bezirkspolizeikommando Gmünd

Martin Gabler, GrInsp

+43 59133 3400-301

Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd,

bpk-n-gmuend@polizei.gv.at

polizei.gv.at