Weitra-Heinrichs: Am 24.01.2020 gegen 09:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Weitra von einem Brand auf ein landwirtschaftliches Anwesen in 3962 Heinrichs in Kenntnis gesetzt.

Beim Eintreffen der Streife waren bereits die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren mit Löscharbeiten der in Vollbrand stehenden Holzscheune sowie des angrenzenden Geräteschuppens beschäftigt. Sowohl die Holzscheune als auch der Geräteschuppen, in dem sich mehrere landwirtschaftliche Arbeitsgeräte befanden, wurden nahezu vollständig thermisch umgesetzt. Des Weiteren verendete ein Jungrind im Feuer.

Der durch den Brand entstandene Schaden kann zur Zeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch um einen sechsstelligen Euro Bereich handeln. Aufgrund des Einsatzes von acht Freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt ca. 100 Mann konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohngebäude bzw. auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden.

Derzeit ist die Brandursachenermittlung noch nicht abgeschlossen, weshalb noch keine genauen Angaben zur Brandursache getätigt werden können.

Informationen: Michael Prinz, BezInsp., BPK Gmünd, Weitraer Strasse 52, 3950 Gmünd