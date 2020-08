Gmünd: Bislang unbekannte Täter stahlen am 11.08.2020 in der Zeit von 00.00 bis 12.15 Uhr in 3950 Gmünd den vor einem Firmengebäude abgestellten und mit einem Deichselschloss gesicherten Spezialanhänger der Marke Kärcher.

Der Anhänger ist mit einer Hochdruckwaschanlage zur Fassadenreinigung und Unkrautbeseitigung ausgestattet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 33.000 Euro.

MfG, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at