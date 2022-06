Ansturm auf Photovoltaik-Anlagen im Bezirk Gmünd hält im Mai weiter an : Anzahl der Netzzugangsanträge ähnlich hoch wie im Vormonat

Der aktuelle Preisanstieg auf den Energiemärkten macht sich weiterhin bei der EVN-Tochter Netz NÖ bemerkbar. Denn diese ist für den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen zuständig. Niederösterreichweit wurden heuer bereits 17.750 Netzzugangsanträge gestellt. Das sind mehr als doppelt so viele Anträge wie im Vorjahr.

Auch im Bezirk Gmünd wurden alleine im Mai 112 Netzzugangsanträge gestellt. Gleichzeitig konnten 51 neue Anlagen fertig gemeldet werden. Das sind über 80 % mehr Anlagen als noch im Mai 2021.

„Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am eigenen Dach liegt weiterhin im Trend. Das merken wir momentan noch einmal stärker als in den letzten Jahren.“, sagt Walter Trachsler, Leiter Service Center Netz NÖ in Gmünd.

In ganz Niederösterreich wurden im Mai 1.609 Anlagen fertig gemeldet, sodass nun bereits mehr als 53.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ einspeisen.

Netz NÖ

Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 55.744 km. Jährlich werden rund 300 Mio. Euro in die Netzinfrastruktur investiert.

Fotocredits: Netz NÖ / Wurnig bzw. Netz NÖ / Rumpler

