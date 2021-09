Bezirk Gmünd: Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Gmünd ist weit unter dem Niveau vor der Kriese.

Waren im August 2019 noch 1.208 Personen – darunter 198 in Schulung – beim AMS vorgemerkt, sind es im August 2021 nur noch 981 – davon 170 Schulungsteilnehmer_innen. Das entspricht einen Rückgang um 19,7% und einer geschätzten Arbeitslosenquote von 5,3%, freut sich AMS Geschäftsstellenleiter Harald Resch.

All Time High an freien Stellen

Die positiven wirtschaftlichen Aussichten und die Öffnungsschritte in den vergangenen Monaten haben erfreulicherweise einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Arbeitskräften geführt. „Wir haben ein All Time High an freien Stellen.“ Berichtet Resch. Aktuell sind beim AMS Gmünd 302 sofort verfügbare offene Stellen – davon 56 offene Lehrstellen – gemeldet.

„Mit der raschen und konsequenten Vermittlungstätigkeit durch die Berater_innen des AMS Gmünd konnten allein im August 84 offene Stellen mit geeigneten Arbeitssuchenden besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein kräftiges Plus von 27,3%. So konnten zuletzt 77% aller Stellenbesetzungen innerhalb von 90 Tagen erfolgreich erledigt werden“, betont Resch.

Harald Resch, Geschäftsstellenleiter AMS Gmünd

