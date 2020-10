Kleineibenstein: Ein 38-jähriger rumänische Staatsbürger lenkte am 04.10.2020 um 11.20 Uhr einen Radlader der Marke Volvo.

Dies mit einem Eigengewicht von 22.000 kg im Steinbruch „Herschenberg“ in der KG 3950 Kleineibenstein, Bezirk Gmünd.

Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von einem steil abfallenden und in den Steinbruch führenden Weg ab und stürzte ca. 4 bis 5 Meter in die Tiefe, wobei der Lader auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam.

Der Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, war jedoch ansprechbar. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde er von den FF Gmünd und Kleineibenstein geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Horn geflogen.

Die FF Gmünd und Kleineibenstein waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz.

MfG Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer-Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at