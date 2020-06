Großotten: Am 18.06.2020, gegen 17:10 Uhr führte ein 63-jähriger Pensionist in Großotten in seiner Scheune Sanierungsarbeiten an der Zwischendecke des Heubodens durch.

Dabei fiel er durch ein Loch und landete in der darunter liegenden Durchfahrt.

Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Krems geflogen.

LPD-NOE