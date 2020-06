AUSSTELLUNG – SKULPTURENPARK WORKSHOPS

3943 Schrems, Mühlgasse 7a, T: +43 (0)2853 72888, E-Mail: info@daskunstmuseum.at , www.daskunstmuseum.at

Öffnungszeiten: Juli, August: täglich 10 – 18 Uhr

AUSSTELLUNG

Lebenszeichen – Warlamis – Grafische Meisterwerke

Kunst hautnah erleben und mitmachen. Es sind die unmittelbarsten und authentischsten Werke eines Künstlers: die Grafiken, Zeichnungen und Skizzen. Sie zeigen die ganz persönliche Handschrift des Künstlers und lassen das Werden des unverwechselbaren Kunstwerkes am eindrucksvollsten nachvollziehen. Die Jahresausstellung 2020 des Kunstmuseums gibt Einblick in das großartige grafische Werk des 2016 verstorbenen Universalkünstlers Makis Warlamis.

Aufregend und ungewöhnlich inszeniert präsentiert die Schau diese leidenschaftlichen ‚Lebenszeichen‘ des Künstler-Architekten auf einem thematisch gegliederten Streifzug durch verschiedene Werkperioden. Die Spuren seines unentwegten Schaffensflusses sind dokumentiert in Skizzen, Ideen, Entwürfen, kleineren Themenzyklen über Landschaften, Natur, Architektur, Menschen, Porträts und in den Skizzenbüchern, die ihn auf allen Wegen und Reisen stets begleiteten.

Wer denkt, dass eine Grafik-Ausstellung langweilig sein muss, der kann sich im Kunstmuseum überraschen lassen. Porträtbilder hängen frei im Raum von der Decke, Bilder und Skizzen verwandeln sich in Skulpturen und laden die BesucherInnen ein selbst mitzugestalten. Und das ist auch die Botschaft des Künstlers und der Ausstellung: „Lassen Sie sich von den Werken inspirieren und setzen Sie Ihre persönlichen Lebenszeichen“. Platz dafür gibt es in einem eigenen Raum, der für Ihre Zeichnungen, Skizzen und Lebensspuren zur Verfügung steht. Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen eingeladen!

SKULPTURENPARK UND GESAMTKUNSTWERK

Mit poetischen Texten, rätselhaften steinernen Plätzen und großen Skulpturen trägt auch der faszinierende Skulpturenpark die starken Lebensspuren des Künstlers, die sich in diesem Park des Staunens in ein harmonisches Zusammenspiel mit der stetig wachsenden Natur fügen. Diese Leidenschaft für „die Kunst, die alle Bereiche des Lebens durchdringt und beseelt“ ist im gesamten Areal des Kunstmuseums spürbar und macht es zu einem inspirierenden Gesamtkunstwerk aus Architektur, Natur und Kunst. Selbst in der Produktwelt, die im großen IDEA Shop zu entdecken ist, verschmelzen Ideen, Kunst und Design zu Objekten und Gebrauchsgegenständen, die den Alltag künstlerisch bereichern.

WORKSHOPS

4.7.2020, 14.00 – 16.00 Uhr

Filzkurs für Groß und Klein „Katzenspielzeuge“

Kinder und Erwachsene können in diesem Kurs Katzenspielzeuge nach Wahl filzen. Mit Geräuschen und bunten Bändern, für das spaßige Spiel deines Stubentigers. Bei Schönwetter im Skulpturenpark.

18.07.2020, 14.00 -16.00 Uhr

Kinder-Keramikkurs „Unterwasserwelt“

Die Welt unterhalb der Wasseroberfläche ist besonders geheimnisvoll. In ihr entdecken Forscher immer wieder neue und ungewöhnlich aussehende Tier- und Pflanzenwesen. Diese Vielfalt and Formen und Farben ist eine fantastische Inspirationsquelle für Keramikobjekte. Gestalte Pflanzen oder Tiere, die du kennst oder auch solche, die du dir vorstellst!

22.07.2020, 15.00 -17.00 Uhr

Bildhauer-Kurs mit Ytong für Kinder ab 6 J.

Das Bearbeiten von weichem Ytong-Stein zur eigenen Skulptur ist leicht und macht riesig Spaß! Zwar geht es hierbei etwas staubig zu… Bei Schönwetter arbeiten wir aber im Skulpturenpark und lassen uns inspirieren!

25.07.2020, 14.00 – 16.00 Uhr

Filz-Kurs für Anfänger

Aus Wolle kann man nicht nur Schals stricken, sondern mit ein wenig Geschick, Wasser und Seife auch Kunstwerke zaubern. Wir zeigen euch, wie das geht! Es macht richtig viel Spaß und das Tollste ist, dass ihr die Werke gleich mitnehmen könnt.

27.7.2020, 15.00 -17.00 Uhr

Coole Collage „Monster“

Aus unserer riesigen Auswahl an tollen Kreativmaterialien suchst du dir die passenden Dinge für dein Collagen-Projekt aus und wir helfen dir dabei, deine Vorstellungen von einem Monster zu realisieren. Egal ob gruselig, herzig oder lustig, alle Monster sind willkommen.

Dieser Kreativkurs ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und die entstandenen Kunstwerke können auch gleich mitgenommen werden.

28.7.2020, 14.00-16.00 Uhr

Filzkurs Für Erwachsene und Jugendliche “Wandbild“

In diesem Filzkurs wird ein Wandbild mit Aufhängung gefilzt. Das Motiv kann frei gewählt werden und es gibt wissenswerte Informationen zum Thema Schafwolle und Nassfilzen. Der Wandschmuck ist nach dem Kurs fertig und kann sofort mit nach Hause genommen werden. Keine Vorkenntnisse nötig.

30.07.2020, 15.00 – 17.00 Uhr

Wasserspiele im Skulpturenpark

Vorsicht, hier bleibt keiner trocken! Der Sommer in Schrems lässt sich im Skulpturenpark besonders gut genießen. Für Erfrischung und noch mehr Spaß sorgen lustige Wasserspiele. Eine Kübelpumpe, Wasserbomben und viele weitere nasse Stationen warten auf euch! Daher bitte wassertaugliche oder Badebekleidung mitbringen.

1.08.2020, 14.00 – 16.00 Uhr

Filz-Kurs für Fortgeschrittene

Ihr habt schon Erfahrung mit dem Filzen von Wolle gewonnen und möchtet gern etwas Neues lernen und ausprobieren? Dann seid ihr in diesem Kurs richtig! Unsere Kursleitung zeigt euch Tricks und Kniffe, um eure Kenntnisse auszuweiten.

5.8.2020, 15.00 -17.00 Uhr

Coole Collage, „Traumspielplatz“

Aus unserer riesigen Auswahl an tollen Kreativmaterialien suchst du dir die passenden für dein Collagen Projekt aus, und wir helfen dir dabei, deine Vorstellungen von einem Traumspielplatz zu realisieren. Egal ob Schaukel, Wippe, Rutsche, Baumhaus,…….Dieser Kreativkurs ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und die entstandenen Kunstwerke können auch gleich mitgenommen werden.

8.8.2020, 14.00-16.00 Uhr

Filzkurs Für Erwachsene und Jugendliche “Sommerblumen“

In diesem Filzkurs werden Sommerblumen gefilzt. Das Motiv kann frei gewählt werden und es gibt wissenswerte Informationen zum Thema Schafwolle und Nassfilzen.Die Blumen können im Kurs als Brosche, Haarschmuck oder Halskette Weiterverarbeitet werden und sofort mit nach Hause genommen werden. Keine Vorkenntnisse nötig.

12.08.2020, 15.00 – 17.00 Uhr

Bildhauerei-Kurs mit Ytong für Kinder ab 6 J.

Mit Feile, Hammer und Meißel rücken wir den Ytong-Steinen zu Leibe. Sie lassen sich besonders leicht zur Skulptur bearbeiten!

15.08.2020, 15.00 – 17.00 Uhr

Kräuter für die Winterapotheke – Workshop mit Eunike Grahofer

Die bekannte Kräuter-Expertin und Autorin Eunike Grahofer lässt uns an ihrem großen Wissensschatz zur Kräuterkunde teilhaben. Das Thema lautet: Kräuterstrauß für die Winterapotheke – Verwendungen von Blatt, Samen bis Wurzeln….

Gehen Sie mit der Waldviertler Kräuterpädagogin und Autorin Eunike Grahofer im wunderschönen Ambiente des Gartens des Kunstmuseums Waldviertel auf eine Sommerkräuter-Erlebniswanderung mit anschließender Verarbeitung.



Der 15. August ist seit Generationen der Tag der Kräuterfrauen, der Tag des Kräuterstraußes, der Auftakt zum Sammeln des Wintervorrates, und zur Winterapotheke. Gemeinsam werden Kräuterstrauße gesammelt, gebunden und deren alte und neue Verwendungsweisen für die Winterapotheke besprochen. Eunike Grahofer wird von den alten Geschichten erzählen und die Feinheiten der Ernte und Verarbeitung sowie zahlreiche Rezepte erklären. Nach der gemütlichen Wanderung durch den Garten des Kunstmuseums wird gemeinsam aus den gesammelten Pflanzensamen ein „Winterfit-Samen-Salz“ zum Würzen zubereitet. Hiervon bekommt jeder etwas mit nach Hause, hierzu bitte ein kleines Glas mitnehmen. Groß und Klein sind herzlich willkommen!

22.08.2020, 14.00 – 16.00 Uhr

Kinder-Keramikkurs „Buntstiftebox“

Du malst und zeichnest gern mit Bunt- oder Filzstiften? Auch für die Schule besitzt du jede Menge Stifte? Gestalte eine eigene Box, in der du deine Stifte schön präsentieren kannst! Zuerst formst du einen passenden Behälter aus Ton und bemalst dein Werk anschließend in deinen Lieblingsfarben. So eigene außergewöhnliche Box besitzt sonst sicher niemand!

25.8.2020, 14.00 -16.00 Uhr

Mandalas mal Anders

Aus unserer großen Auswahl an tollen Kreativmaterialien suchst du dir die passenden für dein Riesen Mandala aus. Wir helfen dir dabei, dein Mandala nach deinen Vorstellungen zu realisieren. Ob Ton in Ton, Glitzer oder Kunterbunt,…Dieser Kreativkurs ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und die entstandenen Kunstwerke können auch gleich mitgenommen werden.

28.8.2020, 14.00-16.00 Uhr

28.8.2020, 14.00-16.00 Uhr



In diesem Filzkurs wird ein Wandbild mit Aufhängung gefilzt. Das Motiv kann frei gewählt werden und es gibt wissenswerte Informationen zum Thema Schafwolle und Nassfilzen. Der Wandschmuck ist nach dem Kurs fertig und kann sofort mit nach Hause genommen werden. Keine Vorkenntnisse nötig.

29.08.2020, 15.00 – 17.00 Uhr

Luftballonspiele im Skulpturenpark

Mit bunten Luftballons kann man nicht nur dekorieren, sondern auch die lustigsten Gebilde formen. Ob Hund, Hase, Schwert oder Hut – gemeinsam basteln wir die tollsten Sachen. Bei passendem Wetter folgt darauf eine Wasserbombenschlacht!

Anmeldung unter 02853 / 72 888 oder info@daskunstmuseum.at

