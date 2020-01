Kirchberg am Walde: Ein 71-jähriger Pensionist aus der Gemeinde 3932 Kirchberg am Walde wurde Opfer einer Betrugsmasche via Telefon.

Eine bislang unbekannte Anruferin mit ausländischem Akzent verlangte von dem Pensionisten, dass er Bitcoin-Wertkarten im Gesamtwert von 350,- Euroankaufe, und der Anruferin anschließend die Nummern telefonisch durchgeben solle. Als Vorwand gab die Anruferin an, dass der Pensionist an einem Preisausschreiben teilgenommen hätte, und sollte er die Bitcoin-Wertkarten nicht ankaufen, würde er angezeigt werden. Die Anzeige wäre mit einer Strafdrohung von 7.000 Euro behaftet.

Der Pensionist leistete der Aufforderung der Anruferin Folge, wodurch ihm ein Gesamtschaden von 350 Euro- entstand.

Informationen: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at