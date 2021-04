Unterlembach: In der Nacht von 29.04.2021 auf 30.04.2021 kam es zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in 3962 Unterlembach.

Gegen 03.00 Uhr wurden der 56-jährige Hausbewohner und seine 53-jährige Gattin durch laute Schreie seiner 77-jährigen Mutter geweckt. Der Mann eilte sofort in die Wohneinheit seiner Mutter, wo er Rauchgeruch wahrnahm.

Er konnte seine Mutter, deren Wohneinheit bereits in Vollbrand stand, noch ins Freie bringen. Die 77-jährige Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen unbestimmten Grades.

Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in das AKH Wien verbracht. Die beiden weiteren Hausbewohner wurden zwecks Untersuchung in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Die Brandbekämpfung wurde durch die Feuerwehren Unterlembach, Eichberg, Wielands, Dietmanns und Gmünd durchgeführt. Das Haus wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Brandursachenermittlung wird am heutigen Tage durchgeführt.

