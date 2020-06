Schrems: Die Coronakrise macht arm. Gerade jetzt brauchen Menschen dringend unsere Hilfe. Als Christen, sind wir aufgerufen hinzuschauen und zu unterstützen, so Dechant Herbert Schlosser.

Vor allem die Kinder und Jugendlichen in den Familien, die durch die Krise von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind, profitieren von dieser Unterstützung, so Jugendleiter Franz Sedlmayer.

Neben vielen anderen Angeboten im Waldviertel betreut die Caritas der Diözese St. Pölten in Schrems einen Sozialmarkt.

Er unterstützt Menschen mit geringem Einkommen, ihren täglichen Lebensmittelbedarf zu decken. Er wirkt der Verschwendung von Lebensmitteln entgegen und bietet qualitativ einwandfreie Lebensmittel zu stark reduzierten Preisen im Geschäft an. Einkaufen können alle Menschen mit einer gültigen Einkaufsberechtigung (Einkaufspass), so die Leiterin Martina Neubauer.

Mit der Caritas Haussammlung im Juni können sie diese und andere Einrichtungen der Caritas unterstützen.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende!

Erlagscheine im Haussammlungs-Kuvert in der NÖN und Kirche Bunt

über das Spendenkonto: AT28 3258 5000 0007 6000

online unter www.caritas-haussammlung.at

per SMS mit Betrag und Kennwort „HS NÖ“ an 0664 660 3333

Im Bild von links: Foto von links: Pfarrsekretärin Silvia Kurzmann, Dechant Herbert Schlosser, Werkstättenleiter Oswald Winkelbauer, Leiterin Soma Markt Schrems Martina Neubauer, Jugendleiter Franz Sedlmayer

Informationen-Foto: Franz Sedlmayer Jugendleiter Dekanat Gmünd/Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel 0676/8266 88287, franz@jupa.at , 3872 Langegg 35