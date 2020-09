Großschönau: Mit der SONNENWELT zünftig in den Spätsommer starten

Am 13. September 2020 ist es wieder so weit: Dirndlgwandsonntag im ganzen Land und in der SONNENWELT Großschönau.

Unter dem Motto „Wir tragen Niederösterreich“ feiert die Wunderwelt der Energie von 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass: 15 Uhr) mit und belohnt jeden Besucher in Tracht mit einer Ermäßigung von -50% auf den regulären Eintrittspreis.

Also Dirndl und Lederhose aus dem Kasten holen und fesch gekleidet auf eine spannende Entdeckungstour durch die weitläufigen Ausstellungsräume der SONNENWELT gehen.

Das SONNENWELT-Maskottchen Solarix freut sich auf viele zünftig gekleidete Gäste!

Bildnachweis: SONNENWELT/Gabriele Moser

Aktuelle Öffnungszeiten auf www.sonnenwelt.at

Mit sonnigen Grüßen aus Großschönau, Mag. Verena Prinz, Presse, Marketing, Sonnenplatz Großschönau GmbH, SONNENWELT, Sonnenplatz 1, 3922 Großschönau, Tel.: +43 (0) 2815 77270-18, : v.prinz@sonnenplatz.at