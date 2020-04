Weitra: Ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Weitra lenkte am 03.04.2020 gegen 16.50 Uhr den PKW Mazda 6 auf der L8286.

Dies von Spital kommend in Richtung Kreuzung mit der LB 119.

Auf Höhe von Strkm. 0,400 kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Strassengraben. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Lenker wurde mit leichten Kopfverletzungen mit der Rettung in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Die Fahrzeugbergung wurde durch die FF Weitra und Spital durchgeführt.

Informationen: Manfred Huber, BezInsp., BPK-GMÜND