Brand: Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 31.07.2020 bis 10.08.2020 in einen in 3873 Brand abgestellten LKW der Marke Iveco einer Baufirma aus Schrems ein.

Aus dem Kastenwagen wurden insgesamt 33 Werkzeuge, 2 Motorsägen und diverses Zubehör im Gesamtwert von ca. € 11.000,- gestohlen.

MfG., Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at