Großdietmanns: Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 23.05.2020 bis 25.05.2020 in 3950 Ehrendorf, Gemeindegebiet Großdietmanns, in zwei Schrebergärten ein.

Sie stahlen zwei Schiebetruhen, ein Stromaggregat, einen Saugroboter, einen Fernseher, eine Stereoanlage, eingefrorenes Wildfleisch und eine Wildkamera.

Die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt. Besonderheit: die Schrebergärten liegen in unmittelbarer Nähe zur tschechischen Staatsgrenze.

Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, Bez.Insp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at