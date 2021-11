Heidenreichstein: Bislang unbekannte Täter zwickten in der Zeit von 03.11.2021, 17:00 Uhr, bis 06.11.2021, 09:00 Uhr, am Naturparkgelände in 3860 Heidenreichstein bei zwei Spendenboxen die Vorhangschlösser auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe.

Weiters rissen die Täter zwei Automaten, gefüllt mit Gummibällen und Steinherzen aus den Verankerungen und stahlen diese. Die beiden Automaten konnten zerlegt in einem ca. 1 Kilometer entfernten Waldstück aufgefunden und sichergestellt werden.

Dem Verein Naturpark Heidenreichsteiner Moor entsteht durch die Taten ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

MfG

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Bezirkspolizeikommando Gmünd

Manfred Huber, BezInsp

+43 59133 3400-305

Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, Österreich

bpk-n-gmuend@polizei.gv.at

polizei.gv.at

redaktion – 0664 9937 1407