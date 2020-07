Schrems: Der Corona-Lockdown hat die Reise- und Konzertpläne vieler Musikerinnen und Musiker wild durcheinandergewirbelt.

So ergibt es sich, dass fünf wunderbare Musikerinnen und Musiker von der „Ernst & Schmäh Sommertour“ am Donnerstag, 9. Juli, 19:30 Uhr im GEA Hotel zur Sonne gastieren. Der Eintritt ist frei.

Ernst & Schmäh besteht aus der Saxophonistin Victoria Pfeil, dem Liederschreiber und Filmemacher Robert Leon Faustmann, der Sängerin und Kaffeemacherin Jasmin Meiri, dem Akkordeonisten und Südamerika-Reisenden Daniel Stratznig und dem Fotografen und Olivenölmacher Max Werdenigg.

Gespielt wird Jazz, Pop, Klassik und Weltmusik – die vielfältigen musikalischen Wurzeln der Musiker treffen sich in den gemeinsamen Liedern. Auch gutes Olivenöl gibt es zum Verkosten!

„Im Frühjahr wurden alle Konzerte und Tourneen abgesagt. Die Ernst & Schmäh Sommertour ist unsere Antwort darauf: wir wollen einfach wieder auftreten und gemeinsam spielen!“, so Akkordeonist Daniel Stratznig. Am 25. Juli tritt die Waldviertler Band J.G.H & Co ebenfalls in Schrems auf.

FACTS:

Ernst & Schmäh – Sommertour

mit Victoria Pfeil, Robert Leon Faustmann, Jasmin Meiri, Daniel Stratznig und Max Werdenigg

Datum: 9. Juli 2020, 19:30 Uhr

Ort: GEA Hotel zur Sonne am Stadtplatz in Schrems

Eintritt: freie Spenden