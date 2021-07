Erster Bandwettbewerb Waldviertel – Südböhmen:

Es gibt sie, die jungen Bands, die in Garagen oder Proberäumen „alte Hadern“ oder frische eigene Musik spielen, nun bekommen sie eine Bühne.



Der erste Newcomer-Bandwettbewerb wendet sich an junge Bands aus Südböhmen und dem Waldviertel. Gefragt sind junge Gruppen., die nicht nur reine Coverversionen, sondern Bearbeitungen oder Eigenkompositionen aus dem Genre Pop, Rock, Indie, Metal, Funk, Jazzrock, HipHop, RnB usw. spielen.Die Bewerbung ist einfach. Es genügt die Übermittlung von Videos oder Links zu Live-Videos oder Musikvideos, einer Kurzbeschreibung der Band und Links zu den Social-Media Account der Band.Die Jury, zu der auch COLOR THE NIGHT Frontman Paris Zinner gehört, wählt von den Einsendungen vier Bands für das Finale aus. Und schon dieses Finale wird ein Fest, wenn vier Gruppen aus der Region am Fr. 23.7. auf der Bühne in České Velenice spielen werden. Die Siegerband darf am Tag darauf zur „prime time“ beim Festival PRECHODY für ein Konzert auf großer Bühne mit perfektem Sound und einem Auftrittshonorar auftreten.Ein halbtägiger Workshop mit einem internationalen Musikbusiness-Experten, der Tipps zur Performance und Vermarktung gibt, gehört ebenso zum Preis dazu!Die Veranstalter des Kulturfestivals PŘECHODY sorgen für einen sicheren Ablauf unter Einhaltung der aktuellen COVID-Schutzmaßnahmen.Rasche Anmeldung (bis allerspätestens 11.7.) festival@prechody.eu Eine Initiative im Rahmen des EU geförderten Projektes „Mikrokosmos“, das von den beiden Stadtgemeinden Gmünd und České Velenice umgesetzt wird.

Presseinformationen- Fotos:

ILD Temper-Samhaber

0664 150 35 48

sam@ild.cc

KPF Projekt 01-229 – Mikrokosmos – Gmünd – České Velenice