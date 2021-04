Gmünd: 16 Feuerwehrmänner und Frauen aus dem Bezirk Gmünd nutzten das Wochenende, um sich weiterzubilden.

Mit der erfolgreichen Absolvierung des Ausbildungsmoduls „Abschluss Grundlagen Führung“ erhielten sie die Fähigkeiten eines „Truppführers“.

Im Theorie- und Praxisbetrieb schulten die Ausbildner des Bezirkes die Teilnehmer im Erkennen von Gefahren, Erfassen von Aufträgen und bewältigen von Gefahrensituationen im Einsatzdienst. Die sogenannte „4A-1C-4E“ Regel zum Erkennen aller möglichen Gefahren an einer Einsatzstelle war nur einer der Schwerpunkte an diesem eineinhalb Tage dauernden Modul. Im praktischen Stationsbetrieb wurden „alltägliche“ Einsatzsituationen Schritt für Schritt durchgespielt und die einzelnen Entscheidungen der Teilnehmer hinterfragt und erläutert.



Wie immer stand die Coronaprävention an oberster Stelle. Während der Ausbildung galt FFP2 Maskenpflicht, Antigen Schnelltest direkt vor Kursbeginn, Abstand halten und Desinfektion.

Der offiziellen Begrüßung durch Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Erich Dangl wohnten auch Vertreter der Feuerwehrabschnitte Schrems (ABI Stefan Prüfer) und Gmünd (ABI Dominik Krenn) bei, um sich ein Bild der Ausbildung zu machen.

„Das Modul ‚Grundlagen Führung‘ ist der Grundstein in der Führungsausbildung der Freiwilligen Feuerwehren in NÖ – Jedes weitere Modul baut darauf auf. Es freut mich, dass das Interesse an dieser Ausbildung weiterhin so groß ist. Bereits in wenigen Wochen findet erneut ein Modul statt, das ebenfalls schon fast ausgebucht ist. Vermutlich müssen wir im Sommer noch eine Ausbildung einplanen um alle Anwärter unterzubringen,“ erklärt Dangl den Teilnehmern: „In diesem Modul lag der Fokus an Teilnehmern die diese Ausbildung zur Ausübung von Funktionen benötigen, die sie bereits inne haben. Von gewählten Kommandanten, Stellvertretern und Verwaltern bis zu Gruppenkommandanten ist alles dabei. Bei den nächsten Modulen sollen auch Mitglieder dran kommen, die eine Funktion in Aussicht haben oder die Ausbildung aus persönlichem Interesse absolvieren möchten.“



Bei der Erfolgskontrolle überzeugten alle 16 Teilnehmer und konnten die Ausbildung mit Erfolg abschließen.

„Herzlichen Dank an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmünd für die Möglichkeit, diese Ausbildung auf ihrem Areal austragen zu können,“ so Dangl abschließend.

Die Teilnehmer:

LM Stefan Etzlstorfer (Lauterbach)

OBI Werner Filek (Gmünd-Eibenstein)

OFM Florian Göll (Spital)

OBI Georg Graf (Ober-Lembach)

FM Stefan Haumer (Spital)

OBI Christoph Hirsch (Eggern)

V Martin Mader (Gemeinde Reingers)

VM Florian Marquardt (Harmannschlag)

BI Marcel Prazak (Schagges)

V Benedikt Redl (Hoheneich)

SB Yannic Ruep (Wultschau)

OFM Eva-Maria Schweighart (Eberweis)

FM Dietmar Seitler (Schrems-Kleedorf)

VM Markus Wandl (St. Martin)

OFM Patrick Weinberger (Seyfrieds)

HFM Johannes Winkler (Heinrichs)

Ausbildner und Modulbetreuer:

VI Herbert Kössner (Modulleiter)

BI Andreas Haubner

OBM Josef Hermann

BI Julian Jeschko

FARZT David Müllner

HBM Johann Preisl

LM Mathias Waltenberger

HLM Emanuel Nährer

Fotos: ABI Dominik Krenn

GF_20210409-11: Die Teilnehmer und Ausbildner bei der Feuerwehrzentrale Gmünd

GF_20210409-13: Getroffene Entscheidungen werden gemeinsam reflektiert

GF_20210409-04: Gefahren erkennen und richtig einschätzen stand im Mittelpunkt

Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dominik Krenn

Abschnittsbrandinspektor

Schulgasse 74

3945 Hoheneich

0664/36 65 974

dominik.krenn@feuerwehr.gv.at

www.bfkdo-gmuend.at

www.ff-hoheneich.at

Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneich

Abschnittskommandant-Stellvertreter AFKDO Gmünd

Öffentlichkeitsarbeit AFKDO/BFKDO/BFÜST Gmünd