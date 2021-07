Gmünd: Kleinprojektefond unterstützt „Übergänge – PŘECHODY“ Festival in Gmünd und České Velenice – 40 Veranstaltungen an 4 Tagen an jeweils 10 verschiedenen Spielorten

Vom 22. bis 25. Juli 2021 findet das Festival „Übergänge- PŘECHODY“ in Gmünd und České Velenice statt. Mit 40 Veranstaltungen an 4 Tagen an jeweils 10 verschiedenen Spielorten werden bis zu 10.000 BesucherInnen erwartet. Einen Höhepunkt bildet heuer das internationale Fachsymposium zur Begegnung von Franz Kafka und Milena Jesenská in Gmünd vor 101 Jahren mit renommierten ExpertInnen aus Österreich, Tschechien und Deutschland.

EU-LR Martin Eichtinger: „Dieses Festival gilt als europaweites Leuchtturmprojekt grenzüberschreitender Zusammenarbeit von Niederösterreich und Tschechien. Heuer werden Teile davon durch den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung mit rund 35.000 Euro über den Kleinprojektefonds gefördert. Durch die finanzielle Unterstützung werden Projekte und Maßnahmen für die Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern über die Grenzen hinweg ermöglicht.“

Theateraufführungen, Tanzperformances, mehrere Ausstellungen, Stadtführungen, Visuals im Gmünder Schlosspark und mehr als ein Dutzend Konzerte erwarten das Publikum, das wie bei kaum einem anderen Festival Teil der Veranstaltung ist. Zwei Oldtimer-Shuttle-Busse verbindet die verschiedenen Spielorte beiderseits der Grenze. Kindertheater gibt es auch am Sonntag, dass mit einer Matinee im Palmenhaus Gmünd beginnt.

Thomas und Brigitte Samhaber, Initiatoren und Organisatoren: „Seit Jahren organisieren wir mit einer Handvoll kulturbegeisterter Menschen aus Südböhmen und dem Waldviertel dieses Festival. Wir sehen Kunst als Möglichkeit Menschen zusammenzubringen, zu überraschen, immer wieder über Grenzen zu gehen und unseren Horizont zu erweitern. Das Festival wird heuer, – eben weil es in der Vorbereitung und Durchführung nicht einfach ist – etwas ganz Besonderes.“

Christine Lechner, Geschäftsführerin NÖ.Regional: „Ich bin beeindruckt mit wieviel Engagement und Herzblut dieses einzigartige, weil grenzüberschreitend, Kulturfestival von den Menschen hier in der Region organisiert wird. Die NÖ.Regional unterstützt interessierte Gemeinden und Städte, schnell und unkompliziert, bei der Projektentwicklung bis zur Fördereinreichung und übernimmt die Finanzierung im Rahmen des Kleinprojektefonds AT-CZ 2014-2020. Das ist unser Angebot für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich als niederösterreichische EU-Service Agentur.“

Informationen zur Veranstaltung bei kostenlosem Eintritt unter Einhaltung der aktuellen COVID Bestimmungen

Weitere Informationen zur EU-Förderungen für Gemeinden und Städte in Niederösterreich: https://www.noeregional.at/europa/

Das dazu passende Pressefoto mit v.l.n.r. Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Bürgermeister Jaromir Sliva, Abgeordnete Margit Göll, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Festivalleiter Thomas Samhaber, EU-Landesrat Martin Eichtinger, NÖ.Regional Geschäftsführerin Christine Lechner, Brigitte Temper-Samhaber und Abgeordnete Martina Diesner-Wais © Stadtgemeinde Gmünd/Winkler

