Hoheneich: Am 27.04.2020 gegen 09.50 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in 3945 Hoheneich zu einem Schwelbrand in einer Zwischendecke.

Der Brand entstand durch einen defekten LED-Lichtspot, welcher in der Decke montiert war.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch die FF Hoheneich mit 10 Mann und 2 Fahrzeugen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, Versicherungsschutz dürfte bestehen.

Informationen: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraerstraße 52, 3950 Gmünd,

bpk-n-gmuend@polizei.gv.at