Reingers: Am 13.02.2021 gegen 09.45 Uhr kam es in 3863 Leopoldsdorf, Gemeindegebiet von Reingers, auf einem Kleinsägewerk zu einem Brand.

Der 66-jährige Hausbesitzer hatte versucht, den im Keller befindlichen Dieselmotor für das Sägewerksgatter in Betrieb zu nehmen. Da sich der Motor aufgrund der tiefen Außentemperatur von -12 ° Celsius nicht starten ließ, versuchte der Besitzer unter Verwendung eines Starthilfesprays den Motor zum Laufen zu bringen.

Seinen Angaben zufolge kam es dabei zu einer Stichflamme, welche Sägespäne und Sägestaub in Brand setzte. Sofortige Löschversuche des Hausbesitzers blieben erfolglos. Der Sachschaden am Brandobjekt ist derzeit noch nicht bekannt. Der Eigentümer wurde aufgrund von Herzbeschwerden und Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung in das Klinikum Gmünd verbracht.

Die Löscharbeiten wurden von insgesamt 7 Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und 88 Mann durchgeführt.

