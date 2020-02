Schrems: Am 6. Februar wird im GEA Hotel zur SonFilmclub Schrems zeigt Gerichtsfilm MURERne um 19 Uhr „MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES“ gezeigt.

Der Film zeichnet die gerichtliche Aufarbeitung der im Nationalsozialismus verübten Verbrechen am Fall Franz Murer penibel nach. Eintritt für Filmclub-Mitglieder ist 5,50 €, der reguläre Preis 7 €.

„Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen wahren Gerichtsthriller freuen. Spannend, atemberaubend und erschütternd ist die von Regisseur Frosch fantastisch in Szene gesetzte Gerichtsverhandlung, die als einer der größten Justizskandale der 2. Republik gilt“, freut sich Filmclub-Obmann Raphael Kößl auf den Abend.

MURER erzählt von der Machtlosigkeit der Wahrheit – und wie leicht Politik jenseits moralischer Werte agieren kann – wenn alle mitspielen. Der Film spielt im Jahr 1963 in Graz. Vor Gericht steht der ehemalige SS-Führer und Massenmörder Franz Murer, Leiter des Ghettos von Vilnius von 1941-43. Holocaust-Überlebende reisen an um gegen Murer auszusagen. Die Beweislage ist erdrückend. Dennoch steht ein großer Teil der Bevölkerung auf der Seite des damaligen ÖVP-Funktionärs. Der Prozess verkommt so immer mehr zu einem Tribunal gegen die Opfer.



MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES wurde mit einer Reihe von hochkarätigen Preisen – u.a bei der Diagonale, der Viennale, beim Österreichischen Filmpreis oder dem „Papierenen Gustl“ – ausgezeichnet. „Ein wahres Highlight des österreichischen Films. Kommen Sie – genießen Sie Kino mitten im Ort!“

