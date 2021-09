Gmünd: 15 Personen aus Unserfrau mit Diakon SENK sowie 3 Personen aus Niederschrems , 1 Mitglied aus Albrechts und 1 Mitglied aus Süßenbach nahmen am 4.9.2021 am 38. Florianimarsch in St.Valentin im Bezirk Amstetten teil.



