Gmünd- Ceske Velenice: Eine Begegnung an der tschechisch-österreichischen Grenze, die Literaturgeschichte schreibt.

Vor genau 100 Jahren, im August 1920, kam es zur Begegnung von Franz Kafka und Milena Jesenská in Gmünd/Cmunt v Čechách. Die tschechische Journalistin und Übersetzerin aus Wien und der deutschsprachige Versicherungsangestellte und Schriftsteller aus Prag wollten einander auf halbem Weg treffen. Sie haben einander Briefe geschrieben und dabei eine große Liebe entfacht, nun kommt es zur persönlichen Begegnung zunächst in Wien, dann in Gmünd/Cmunt v Čechách, wo wenige Tage zuvor die Grenze zwischen den neuen Staaten gezogen wurde und der Bahnhof Gmünd nun in der Tschechoslowakei liegt. Eine Situation, die man mit einem Wort beschreiben könnte, das erst später in den weltweiten Sprachgebrauch kommen sollte: kafkaesk.

Diese schicksalhafte Begegnung der beiden Liebenden in Gmünd fand ihren Niederschlag in den „Briefen an Milena“ und damit Eingang in die Weltliteratur. Der deutschsprachige Jude Franz Kafka und die tschechischsprachige Katholikin Milena Jesenská sind Symbolfiguren für Verständnis und Liebe in der Überwindung von Grenzen.

Im Juli 2021 wird Franz Kafka und Milena Jesenská das Kulturfestival ÜBERGÄNGE PŘECHODY mit zahlreichen Veranstaltungen ein Denkmal setzen. Aber schon heuer – zum 100-Jahrjubiläum – findet am 23. August 2020 in Gmünd und České Velenice diese kleine Wanderung und Lesung statt.

Kulturwanderung

Gmünd / České Velenice

Auf den Spuren von Milena Jesenská und Franz Kafka



Sonntag, 23. August, ab 13 Uhr

Anlässlich des 100 Jahr Jubiläums des Treffens der beiden Liebenden an der tschechisch-österreichischen Grenze, – einer Begegnung in Gmünd, die Literaturgeschichte schrieb.

Programmablauf: Sonntag, 23. August

• 13:00 Haus der Gmünder Zeitgeschichte, (Weitraer Str. 107): Führung durch das Museum mit Stadtarchivar Harald Winkler.: Schwerpunkt das Jahr 1920

• 14:00: Bleyleben: Spaziergang über den Fußgängerübergang und die ehemalige Eisenbahnbrücke zum Bahnhof České Velenice

• 14:15: Begrüßung am „Michlplac“ mit den Třebonska 12

• 14:30: Führung durch den Bahnhof: mit dem Historiker Jíří Österreicher

• 15:00: Lesung im fenix: Texte von Milena Jesenská und Franz Kafka mit Charlotte Aigner (Österreichische Franz Kafka Gesellschaft) und Milan Vacha.

• 16:00: Ausklang bei Musik am „Michlplac“ mit den Třebonska 12

Veranstaltung der Städte Gmünd und České Velenice im Rahmen des EU Kleinprojekts „Mikrokosmos“ in Kooperation mit der Österreichischen Franz Kafka Gesellschaft.

Eine Begegnung an der tschechisch-österreichischen Grenze, die Literaturgeschichte schreibt.

Informationen-Fotos: Temper-Samhaber KG., Agentur für Regionalentwicklung, Firmensitz: 3970 Weitra, Rathausplatz 4, Heimbüro: 3971 St. Martin, Harmanschlag 38, www.ild.cc