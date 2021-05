Weitra: Beeindruckende Ausstellung aus Ungarn erlebt Österreich-Premiere auf Schloss Weitra.

30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat die Ungarische Akademie der Bildenden Künste in Budapest ihre zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Werke zum Thema „30 Jahre Freiheit“ zu schaffen. Das Resultat war eine Ausstellung, die unter die Haut geht und mit der Auseinandersetzung rund um das Thema der Freiheit, weit über das historische Ereignis von 1989 hinausreicht. Daher berührt sie noch – oder soll man sagen – gerade heute!

Die Ausstellung, die einige der bedeutendsten und interessantesten ungarischen KünstlerInnen der Gegenwart vereint, wurde unter dem Titel VERSTRICHENE ZEIT – ELFOLYÓ IDŐ erstmals 2019 im Museum Moderner Kunst in Passau gezeigt. Nach den Stationen in Stuttgart, Berlin, Rom und Straßburg wurde sie nun für die Österreichpremiere in Weitra vom Ausstellungsgestalter Sulyok Miklós neu zusammengestellt und ergänzt.

In den imposanten Räumlichkeiten des Schlosses kommen die großformatigen, ausdrucksstarken Bilder und Skulpturen perfekt zur Geltung. Das Zustandekommen der Ausstellung ist neben dem Balassi-Institut in der Botschaft von Ungarn, der Kulturabteilung des Landes NÖ im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Donauländer insbesondere dem Schlossverein Weitra zu verdanken.

Für die Realisierung vor Ort sorgte die Firma ILD Temper-Samhaber: „Durch die CORONA Pandemie haben wir unsere PartnerInnen nie persönlich treffen können, der Ausstellungsgestalter kannte die Räumlichkeiten nur von unseren Beschreibungen und Plänen, er selbst war aber noch nie in Weitra. Alles wurde nur per Mail und Telefon abgewickelt, funktionierte aber sehr gut!

Wir freuen uns, dass auf Schloss Weitra schon am ersten Tag der Öffnung der Museen in Niederösterreich dem Publikum eine so hochkarätige Kunstausstellung geboten werden kann!“ (Brigitte Temper-Samhaber).



VERSTRICHENE ZEIT – ELFOLYÓ IDŐ

Kunstausstellung auf Schloss Weitra

ÖFFNUNSZEITEN: Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag geschlossen.

INFORMATION: A-3970 Schloss Weitra,

Tel: +43 (0)2856 3311

info@schloss-weitra.at

www.schloss-weitra.at

