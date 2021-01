Gmünd: Sehr geehrte Frau Bürgermeister! Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren Zivilschutzbeauftragte!

Füreinander Niederösterreich: Die Aktion, organisiert vom NÖ Zivilschutzverband, dem NÖ Jugendrat und der Landesgesundheitsagentur läuft weiter, die Heimleitungen sind – wenn sie Besucher überhaupt zulassen dürfen – sehr dankbar für die Unterstützung beim Besuchermanagement. Wir brauchen aber weiter freiwillige HelferInnen für die Wochenenden. Darum haben wir neue „Werbeträger“ produziert, um noch mehr Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Es handelt sich um lebensgroße Pappfiguren (siehe Foto im Anhang), die mit einer Halterung für Info-Folder ausgestattet sind.

Unsere neuen Werbefiguren für die Aktion „Füreinander Niederösterreich“ sollen auf Tour durch alle Gemeinden gehen. Dazu bitte ich um eure/Ihre Mitwirkung.

Dieses Schreiben richte ich in erster Linie an die Gemeinden im Bezirk Gmünd, aber die Umsetzung kann auch im Zusammenwirken mit den Zivilschutzbeauftragten im Bezirk erfolgen. Darum sende ich es an beide Gruppen.

Hier nun der Plan und mein Ersuchen:

Jeder Bezirk hat eine Figur und 300 Info-Folder bekommen. Die Figuren sollen in jeder Gemeinde 1 – 2 Tage an einem frequentierten Ort (Post, Bank, Supermarkt etc.) aufgestellt werden.

Gemeinde Zeitraum Zivilschutzbeauftragter Telefonnummer

Gmünd 22.1. – 24.1. DI (FH) Michael Prinz 0664/1833713

Hoheneich 25.1. – 26.1. GR Dominik Krenn 0664/3665974

Kirchberg am Walde 27.1. – 28.1. Thomas Steininger 0664/5071039

Hirschbach 29.1. – 31.1. GR Martin Gabler 0664/88247808

Schrems 01.2. – 02.2. Ernst Mlejnek 0664/3828493

Amaliendorf – Aalfang 03.2. – 04.2. Bgm Gerald Schindl 0664/9324879

Heidenreichstein 05.2. – 07.2. Mario Perathoner 0664/5427506

Eggern 08.2. – 09.2. Andreas Zimml 0664/4431432

Eisgarn 10.2. – 11.2. Manfred Lang 0664/2328476

Reingers 12.2. – 14.2. VizeBgm Stefanie Lendl 0664/9263609

Haugschlag 15.2. – 16.2. Franz Kuben 0664/73315664

Litschau 17.2. – 18.2. Herbert Kössner 0664/5313450

Brand-Nagelberg 19.2. – 21.2. Werner Traxler 0664/1781806

Großdietmanns 22.2. – 23.2. Gerhard Vogler 0664/5456592

Waldenstein 24.2. – 25.2. GR Markus Haumer 0664/8238677

Unserfrau-Altweitra 26.2. – 28.2. GR Anton Haumer 0676/86110527

Weitra 01.3. – 02.3. StR Franz Haumer 0664/8461541

St. Martin 03.3. – 04.3. VizeBgm Stefan Stangl 0664/4884304

Moorbad Harbach 05.3. – 07.3. Karl Baumgartner 0664 17 07 952

Bad Großpertholz 08.3. – 09.3. Stefan Hellinger 0664 1252949

Großschönau 10.3. – 11.3. Bgm Martin Bruckner 0664/1142211

Wir haben einen sogenannten „Tournee-Plan“, siehe Anhang entworfen. Die Gemeinden und/oder die Zivilschutzbeauftragten sorgen bitte dafür, dass die Figuren nach dem Plan von Gemeinde zu Gemeinde kommen und genug Info-Folder dabei sind. Der vorgesehene Zeitrahmen: Anfang Jänner bis Anfang März.

Mit der Anmeldung zur Aktion selbst haben Sie/Ihr nichts zu tun, diese erfolgt direkt über die Webseite von „Füreinander Niederösterreich“ unter www.fuereinanderniederösterreich.at . Wir wollen aber auch abseits der üblichen Kanäle Facebook, Youtube, Instagram und Co. Menschen erreichen und zum Mitmachen animieren. Die Pappfiguren sind als Blickfänger sicher gut geeignet, Aufmerksamkeit zu erregen, wenn sie gut platziert sind.

Ich weiß, dass das eine herausfordernde Aufgabe gleich zu Jahresbeginn ist. Darum sage ich jetzt schon danke für euren/Ihren Einsatz. Wir wissen aus vielen Rückmeldungen, dass der Großteil der Heime sehr froh ist, dass es diese Aktion gibt. Und es ist schön, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass auch weiterhin genügend Freiwillige zur Verfügung stehen, solange es notwendig ist.

Vielen Dank für deine/Ihre Unterstützung!

Weiters würden wir uns freuen, wenn Fotos angefertigt werden, welche dann für die Medienarbeit verwendet werden können.

Fotos bitte an rene.schreiber@gmuend.at

Sollte es dort oder da zu Problemen kommen bei der Abholung, steht das Team der Bezirksleitung des NOEZSV gerne unter der Telefonnummer 0664/2343804 zur Verfügung.

