Bezirk Gmünd: In der Kleinregion Lainsitztal (Bez. Gmünd) haben die Themen Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz einen hohen Stellenwert.

Um von den Erfahrungen der Kleinregionsgemeinden gegenseitig profitieren und gemeinsame Initiativen planen zu können, fand nun ein Vernetzungstreffen der Gesundheitsakteure der Kleinregion statt.

Organisiert wurde dieses Online-Treffen von Regionalberaterin Elisabeth Wachter (NÖ.Regional) und Veronika Müllner (Regionalberaterin „Gesunde Gemeinde“/“Tut Gut!“). Am Programm standen aktuelle Informationen von „Tut Gut!“ und zum kleinregionalen Strategieplan des Lainsitztals. Auch der Programmleiter der „Gesunden Gemeinde“ – Herbert Wojta-Stremayr – nahm am Treffen teil und erläuterte neue Schwerpunkte der Aktion.

Im kleinregionalen Strategieplan der Kleinregion Lainsitztal ist „Gesundheit und Soziales“ als eines jener Themen definiert, die am bedeutsamsten für die zukünftige Entwicklung der sechs Gemeinden sein werden. Viele lokale und gemeindeweite Initiativen existieren und bieten ein breites Spektrum an Gesundheitsförderungsinitiativen, Vorträgen und Projekten an. Manches wurde auch bereits in der Vergangenheit gemeinsam aus der Taufe gehoben oder gemeinsam beworben.

Konkret wurde überlegt, wie es zukünftig gelingen kann, die Angebote der zahlreichen Gesundheitsanbieter der Kleinregion besser bei der gesamten Regionsbevölkerung bekannt zu machen. Außerdem soll das Thema „Mentale Gesundheit“ in den kommenden Jahren verstärkt in den Fokus der Gesundheitsförderung gerückt werden. Auch hier wird es die Zusammenarbeit der beteiligten Gemeinden brauchen und gemeinsam sollen niederschwellige Angebote entwickelt und bekannt gemacht werden. Ein Folgetreffen für die nächsten Schritte wurde bereits vereinbart – denn so viel ist klar: Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg!

Das dazu passende Pressefoto:

Foto: Online-Treffen Gesundheitsakteure Kleinregion Lainsitztal

(c) Elisabeth Wachter/NÖ.Regional



