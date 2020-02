Schrems: Der Filmclub Schrems zeigt am Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, die Dokumentation ERDE im GEA Hotel zur Sonne.

Eintrittspreis für Mitglieder ist 5 €, für alle anderen 7 €. Im Eintrittspreis ist ein Freigetränk inkludiert.

In ERDE fokussiert der bekannte Regisseur Geyrhalter ganz auf den Menschen und seine Bereitschaft, Erdmassen zu bewegen.

Jedes Jahr werden mehrere Milliarden Tonnen Erde durch Menschen bewegt – mit Schaufeln, Baggern oder Dynamit.

Geyrhalter beobachtet in Minen, Steinbrüchen, Tunnels und Großbaustellen Menschen bei ihrem ständigen Kampf, sich den Planeten anzueignen. Herausgekommen ist dabei allerdings kein heroischer Film, der diese Fähigkeit des Menschen glorifiziert, sondern ein nachdenkliches Porträt über die Erde – und den Umgang von uns Menschen mit unserer Lebensgrundlage. Es ist faszinierend und erschreckend zugleich: Menschen baggern, bohren oder schaufeln sich meist mit der Hilfe großer dieselbetriebener Maschinen durch ganze Landschaften. So wie den Zuseher eine Mischung aus Faszination und Nachdenklichkeit ergreift, so wirken auch viele der zu Wort kommenden Protagonisten im Film.

„Der Name Geyrhalter steht für qualitätsvolle Dokumentarfilme. In einer Epoche, in der mehr Erdmaterial durch Menschen als durch natürliche Kreisläufe bewegt wird, freuen wir uns, einen Film über die Grundlage allen Lebens zeigen zu können!“, lädt Filmclub-Obmann Raphael Kößl zu einem spannenden Kinoabend mitten im Ort.