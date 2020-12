Gmünd: Neuer Chef für die AMS-Geschäftsstelle in Gmünd

Mit 1. Dezember dieses Jahres gibt es einen Wechsel in der Führungsetage in der AMS-Geschäftsstelle in Gmünd: Harald Resch folgt dem bisherigen Leiter Gerhard Ableidinger nach, der mit 1. Dezember in Pension geht.

Die feierliche Überreichung des Ernennungsdekrets an den neuen Leiter durch AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich im Rahmen eines Festaktes fiel corona-bedingt aus, das Dekret wurde Harald Resch, seit Jänner 2019 Stellvertreter von Ableidinger, stattdessen mit der Post übermittelt. „Ich bedanke mich bei Gerhard Ableidinger für seinen Einsatz in der Arbeitsmarktregion Gmünd, er hat den dortigen Arbeitsmarkt über viele Jahre überaus engagiert mitgestaltet. Mit Harald Resch haben wir einen Nachfolger, bei dem ich überzeugt bin, dass das so bleiben wird“, so der AMS NÖ-Landesgeschäftsführer.

Gerhard Ableidinger verlässt das AMS Gmünd nach fast 40 Jahren, knapp 34 Jahre war er Geschäftsstellenleiter. Begonnen hat Ableidinger beim damaligen Arbeitsamt in Zwettl im Jahr 1977 als Jugendlichenberater, 1981 wechselte er nach Gmünd. Mit 28 Jahren wurde er Geschäftsstellenleiter – damals einer der jüngsten in ganz Österreich. Vorher hatte er ein vielfältiges Aufgabengebiet (Jugendlichen- und Erwachsenenberater, REHA-Berater, Kursbetreuer, Bearbeitung von Förderangelegenheiten, etc.) zu betreuen. Jetzt tritt er in den wohlverdienten Ruhestand. Über seine Zeit in Gmünd zieht er folgende Bilanz: „Wir haben uns bei unserer Arbeit immer an den Grundprinzipien Klarheit und Offenheit gegenüber unseren MitarbeiterInnen und KundInnen orientiert. Das Aufzeigen von Chancen und Möglichkeiten sowie der gegenseitige Respekt sind sowohl in der Führungsarbeit als auch in der Dienstleistung wesentliche Aspekte. Besonders die Menschen zu unterstützen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, war mein Hauptanliegen.“

Arbeitsmarktbezirk Gmünd

Der Arbeitsmarktbezirk Gmünd unterscheidet sich – nicht zuletzt durch die geografische Lage – in einigen Punkten sehr deutlich vom (nieder)österreichischen Durchschnitt: Die Bevölkerungszahl ist in den Jahren von 2002 bis 2019 um 7,9% zurückgegangen (NÖ: + 8,6%, Österreich: + 9,9%), parallel dazu ist ein hoher Anteil an über 65-Jährigen bei der Wohnbevölkerung zu verzeichnen. Dennoch ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in den letzten zehn Jahren mit ca. 14.300 stabil geblieben. Die Erwerbsquote betrug 2019 79,7% und lag damit leicht unter dem NÖ-Wert von 80,6%.

Bezirk Gmünd bisher verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen

Bemerkenswert ist, dass der Arbeitsmarktbezirk Gmünd heuer (Jänner bis Oktober) von allen nö. Bezirken am besten durch die Corona-Krise gekommen ist: Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen ist „nur“ um 18,2% gegenüber dem Vorjahr angestiegen, NÖ-weit betrug der Anstieg immerhin 29,7%, dieser Trend ist bei allen Altersgruppen zu verzeichnen (Jugendliche +20,8% (NÖ: +39,9%), über 50-Jährige +13,9% (NÖ: +21,4%)). Auch die Dauer, wie lange Jobsuchende arbeitslos bleiben, konnte trotz Corona im Bezirk um 15% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden (NÖ: -5,8%).

Positives gibt es auch vom Stellenmarkt zu berichten: der durchschnittliche Bestand an offenen Stellen lag heuer um 17,6% höher als im Vorjahr (NÖ: -10,6%). „Auch wenn die Zahlen am Arbeitsmarkt derzeit auf einem Niveau sind, das alles andere als erfreulich ist, sind das sowohl im NÖ- als auch im Österreich-Vergleich Werte, die sich in der aktuellen Situation sehen lassen können und die sicher auch auf das Engagement von Gerhard Ableidinger und seinem Team zurückzuführen sind“, analysiert AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

Harald Resch: Herausforderungen mit Teamgeist, Engagement und Energie anpacken!

Der 52-jährige Harald Resch ist seit 1996 im AMS beschäftigt und betreute über 20 Jahre lang die Unternehmenskunden im Bezirk Zwettl. 2017 wechselte Resch als Abteilungsleiter der Beratungszone zum AMS Gmünd, seit Anfang 2019 ist er auch Stellvertreter von Ableidinger.

Seinen neuen Job tritt der frischgebackene Leiter in keiner einfachen Zeit an: Der infolge der Corona-Krise extreme Anstieg der Arbeitslosigkeit ist nicht nur eine enorme Herausforderung für die vielen von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen und deren Familien, sondern stellt auch das AMS und seine MitarbeiterInnen vor eine noch die dagewesene Belastungsprobe. Dazu Harald Resch: „Gerade in dieser Zeit des Ausnahmezustandes ist es wichtig, KundInnen und Betrieben Sicherheit zu geben und unterstützend zur Seite zu stehen. In den nächsten Wochen wird es darum gehen, die Herausforderungen zu meistern, um danach wieder neu „durchstarten“ zu können – ich bin davon überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen werden!“

