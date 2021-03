Dietweis: Carina Granner aus Dietweis, nun wohnhaft in Reinberg-Litschau, bekam am 13.03.2021 ihren Meisterbrief im Handwerk „Gärtner“ verliehen.

Nach ihrer Ausbildung an der Gartenbauschule Langenlois, konnte sie 3 Jahre bei der Firma Lechner in Heidenreichstein und anschließend 5 Jahre bei der Firma Schinagl in Oberösterreich praktische Erfahrungen sammeln.

Berufsbegleitend absolvierte sie verschiedene Kurse, u.a. einen Lehrgang von „Natur im Garten“ und zuletzt den 8-monatigen Meisterkurs.



Carina Granner hat sich auf die naturnahe Gartengestaltung spezialisiert und bietet neben der Gestaltung und Ausführung auch diverse Dienstleistungen rund um den Garten an.

Tel.: 0664 5751715 E-Mail: carina.granner@gmx.at

Foto: David Schuster

Informationen: karlheinz Piringer