Litschau – 19.Juni 2020: Am Unteren Stadtplatz 16 strömte am Freitag Abend nicht nur der Regen, sondern auch die Gästeschar.

Hafnermeister und Keramiker Erich Eggenweber eröffnete sein Kachelofenstudio im Herzen der Stadt. „Litschau bekommt hier einen echten Fachmann. Gerlinde Kail, kam stellvertretend für den Innungsmeister Franz Kubena, und lobte Eggenwebers Arbeit: “ Ich schätze seine langjährige Erfahrung im Ofenbau und die wunderschönen Keramiken, die er macht.“

Auch Bürgermeister Rainer Hirschmann freut sich: „Wir begrüßen Erich Eggenweber mit seinem Gewerbebetrieb aufs Herzlichste in Litschau. Unsere Gemeinde hat viel Potential und die Region eine starke Tradition im Handwerk. Unternehmer wie Erich Eggenweber greifen diese auf und führen sie weiter. Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg.“

Zur Eröffnung waren auch einige Litschauer Stadt und Gemeinderäte gekommen, so wie die beiden Waldviertler Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais (ÖVP) und Martin Litschauer (Grüne).

Beschwingt durch die Livemusik der Sängerin Claudia Volf besichtigten die zahlreichen Gäste den kleinen, aber feinen Schauraum. Dort erlebt man die kunstvollen Keramik und Spachteloberflächen hautnah und kann einen Eindruck von seinen Öfen gewinnen die immer perfekt in Form und Oberfläche auf den jeweiligen Raum abgestimmt sind.

In seiner über 30-jährigen Tätigkeit hat Erich Eggenweber zahlreiche Öfen gestaltet und gebaut und auch Ofenkeramik für Hafnerkollegen hergestellt, die meisten davon im Waldviertel und im Umland von Wien. Aber auch in Vorarlberg und Südtirol stehen Öfen von ihm.

Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit sind auch das ganz gewöhnliche Ofenservice sowie das Umsetzen und technische Aufrüsten alter Kachelöfen.

Siamo Kachelofen – Hafnerei Litschau, so nennt Erich Eggenweber seinen Betrieb. Werkstatt und Lager befinden sich weiterhin in Naglberg, sein Studio in Litschau am Unteren Stadtplatz 16. Dort finden Sie ihn während der Sommermonate meist Samstag Vormittag oder nach telefonischer Vereinbarung.

Eggenweber: „Ich freue mich darauf, Menschen meine Arbeiten zu zeigen, zu inspirieren und mit Ihnen wärmende, gemütliche Wohnsituationen zu entwickeln und zu realisieren.“

Kontakt: Telefon +43 664 122 34 88, office@siamo-kachelofen.at ,

www.siamo-kachelofen.at