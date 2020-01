Gmünd: Jahresbericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Gmünd

Kommandant OBI Robert MAYER konnte zur Mitgliederversammlung mit Jahresbericht am 5. Jänner 2020 um 18:00 Uhr, Vizebürgermeister Peter Müller, Bezirkskommandant LFR Erich Dangl, Abschnittskommandant BR Erhard Koppensteiner sowie 17 Feuerwehrmitglieder begrüßen.

Nach der Gedenkminute für die verstorbenen Feuerwehrmitglieder und der Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung wurde vom Kommandanten und dem Stellvertreter ein umfangreicher Tätigkeitsbericht vorgetragen.

1) Gesamtanzahl der Einsätze: 34 + 4. Diese gliedern sich in, 30 Technische Einsätze und 2 Brandsicherheitswachen und 2 Brandeinsätzen.

2) Arbeitsstunden und zurückgelegte Kilometer:

2019 wurden bei Einsätzen, Übungen, Schulungen, Wartungen und dgl insgesamt 4.046 Gesamtstunden unentgeltlich und freiwillig geleistet

3) Versammlungen: 10 Versammlungen bzw Kommandodienstbesprechungen wurden durchgeführt und an mehreren Bezirks- und Abschnittsbesprechungen teilgenommen.

4) Übungen und Schulungen: Im Jahre 2019 wurden insgesamt 10 Übungen und Schulungen durchgeführt.

5) Lehrgänge: 12 Mitglieder besuchten Module bzw Fortbildungen im Bezirk bzw in der Feuerwehrschule

6) Auszeichnungen 2019:

• Kolm Josef wurde zum Hauptlöschmeister befördert

• Markus Hinker wurde zum UAFKT mit Dienstgrad HBI gewählt

• Erich Dangl wurde zum Stv des LDV ernannt

• Stefan Zimmel wurde zum Feuerwehrtechniker mit Dienstgrad FT ernannt.

• Erich Dangl erhielt eine Ehrenplakette der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive NÖ

• Erich Dangl erhielt die Medaille für internationale Zusammenarbeit des Tschechischen Feuerwehrverbandes / 3. Stufe in Bronze

• Rudolf Hobbiger und Stefan Zimmel erhielten das Verdienstzeichen 3 Klasse in Bronze des NÖ LFV.

. Georg Zimmel und Wolfgang Österreicher erhielten die Tierrettermedaille in Silber des Wiener Tierschutzvereines.

• Ludwig Kössner erhielt die Tierrettermedaille in Silber des Wiener Tierschutzvereines

• Robert Mayer erhielt die Tierrettermedaille in Bronze mit Lorbeer des Wiener Tierschutzvereines

• Wolfgang Österreicher erhielt das Bewerterverdienstabzeichen in Silber

• Robert Mayer erhielt die Verdienstmedaille in Silber des Österreichischen Roten Kreuzes für besondere Verdienste um das Blutspendewesen.

Bei der Jahreshauptversammlung am 5.1.2020 wurde Kerstin DANGL zum Oberfeuerwehrmann, Martina ZIMMEL und Elisabeth BEER zum Hauptfeuerwehrmann und Stefan Zimmel zum Zugstruppkommandant ernannt bzw befördert.

7) Personalstand:

Gesamtmannschaftsstand 33 Mitglieder. Davon entfallen 27 Mitglieder auf den Aktivstand und 6 Mitglieder der Reserve.

Der Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit:

Erich Dangl, LFR

Im Bild von links: Am Foto von links: Vzbgm Peter Müller, BR Koppensteiner, HBI Markus Hinker, HFM Martina Zimmel, OFM Kerstin Dangl, LFR Erich Dangl, HFM Elisabeth Beer, FT Ing Georg Zimmel, Kdt OBI Robert Mayer.

Informationen-Foto: Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl, Landesfeuerwehrrat, 3943 Schrems, Niederschrems 45