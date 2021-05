Heidenreichstein: „Rares, Wunderbares, Sonderbares“ auf Burg Heidenreichstein

Alf Krauliz, Reinhard Sprinzl und der Verein Akademie für Kultur und Naturvermittlung laden zum PFINXT’N Festival 2021 ein!

Das Festival steht 2021 unter dem Motto Rares, Wunderbares, Sonderbares – Musik und Poesie im Strom der Zeit – und findet von 21. bis 23. Mai 2021 im Rittersaal der Burg Heidenreichstein statt.



Genauere Informationen zu Programm, KünstlerInnen und Ticketing (Direkt-Link bei der jeweiligen Veranstaltung) finden Sie auf unserer Website www.pfinxtn.at

Tickets über oeticket, Raiffeisen und Gästeservice Heidenreichstein, früher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bitte rechtzeitig buchen, da wir 2021 reduzierte Kartenkontingente haben. Für den poetischen Zirkel am Samstag 22.05.2021 sind unbedingt Karten zu reservieren! – per Mail an office@pfinxtn.at oder beim Gästeservice Heidenreichstein

Bei der Suche nach einem passenden Quartier ist Ihnen gerne das Tourismusbüro Heidenreichstein behilflich: info@heidenreichstein.gv.at oder telefonisch unter 0043(0)2862/52336-231.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alf Krauliz & Reinhard Sprinzl

Intendanz & Organisation

Damit die Kultur wieder ins Rollen kommt halten wir uns an die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und führen die Veranstaltung mit eingeschränkter TeilnehmerInnenanzahl und fixer Sitzplatzverteilung durch. Unsere Bitte: Zumindest 45 min vor Veranstaltungsbeginn kommen, wegen Platzzuweisung, Datenerfassung, etc. Es herrscht FFP2-Maskenpflicht. Mitzubringen sind außerdem eine Bestätigung eines negativen Covid-19 Tests (gültig für die jeweilige Veranstaltung) oder ein Impfnachweis.

Wir halten uns an die jeweils vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen und geben etwaige Änderungen auf unserer Website bekannt.

Wir danken allen unseren Sponsoren, Förderern, KünstlerInnen und dem Publikum, die das Zustandekommen dieses Festivals ermöglichen.

Mut für die Zukunft“

0. Sommerakademie Motten

02. Juni – 17. Oktober 2021

Mut für die Zukunft. Wir bleiben in der Spur, eine neue Ära beginnt.

Die Sommerakademie Motten begrüßt ganz herzlich zum Jubiläumsprogramm, das auf Vielseitigkeit, Engagement für die Zukunft und Freiraum setzt.

Es ist die längste Akademie bisher.

Die Eröffnung wird am 2.6.2021 ab 19.00 Uhr (Musik, Kabarett, Talk) virtuell als Livestream ohne Publikum vor Ort stattfinden, der Link wird rechtzeitig auf unserer Website abrufbar sein.

Die Seminare beginnen am 04. Juni!

Unser komplettes Programm inklusive Änderungen finden Sie auf unserer Website: www.sommerakademiemotten.at

Wir halten uns an die jeweils vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und wollen die Veranstaltungen auf jeden Fall durchziehen!

Es herrscht FFP2-Maskenpflicht. Mitzubringen sind außerdem eine Bestätigung eines negativen Covid-19 Tests (nicht älter als 48 Stunden – für Veranstaltungen die länger als 2 Tage dauern, gibt es in Heidenreichstein, Umgebung und anderswo die Möglichkeit sich nachtesten zu lassen) oder ein Impfnachweis.

Auf nach Motten! Wo die Bäume häufig kopfstehen und die Hängematten in der Landschaft schaukeln!

Gute Zeiten wünschen

Alf Krauliz und das Team der Sommerakademie Motten

Sommerakademie Motten

Dr. Alf Krauliz

Königsegggasse 5/9

1060 Wien

http://www.sommerakademiemotten.at/