Gmünd: Ein 27-jähriger georgischer Staatsbürger, ohne aufrecht gemeldeten Wohnsitz im Bundesgebiet, ist geständig, am 14.01.2020 gegen 16.10 Uhr in der Fa. „Eurospar“ in 3950 Gmünd, einen Ladendiebstahl verübt zu haben.

Dabei hat er Batterien der Marke Varta im Gesamtwert von 443 Euro in seinem mitgeführten Rucksack versteckt und wollte damit die Kassa passieren.

An der Kassa bezahlte er lediglich eine Dose „Red Bull“. Anschließend wurde er aufgefordert, den Rucksack zu öffnen. Daraufhin leerte er den Rucksack am Förderband der Kassa aus und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch von Mitarbeiterinnen des „Eurospar“ sowie Kunden des „Eurospar“ bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Die Beamten der PI Gmünd sprachen daraufhin die Festnahme gegen ihn aus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Krems/Donau ordnete diese die Anzeige auf freiem Fuß an.

Das Diebesgut konnte der Fa. „Eurospar“ wieder ausgehändigt werden.

Informationen: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Michael Prinz, BezInsp., +43 59133 3400-301, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at